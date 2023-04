Sono davvero numerosi gli utenti Android che sono soliti usare ogni giorno i loro auricolari Bluetooth per le telefonate e che, pertanto, sono consapevoli del fatto che anche i migliori modelli non sono in grado di garantire una qualità delle chiamate che sia paragonabile a quella offerta invece per la riproduzione dei contenuti multimediali.

Anche senza rumori ambientali particolari, infatti, l’interlocutore potrebbe avere non poche difficoltà a percepire perfettamente la voce e la situazione peggiora nel caso di chiamate effettuate mentre si è alla guida di un veicolo.

Ecco come Android migliorerà le chiamate in Bluetooth

Un importante miglioramento dell’esperienza offerta dagli auricolari Bluetooth durante le chiamate potrebbe arrivare grazie ad Android, almeno ciò è quanto emerge da una patch applicata di recente al repository dell’Android Open Source Project.

Così come viene spiegato da Mishaal Rahman su Twitter, il team di sviluppatori di Google si starebbe preparando ad aggiungere il supporto a Super Wideband (SWB) Speech, così come previsto dal Bluetooth Hands Free Profile v1.9.

In pratica, questa soluzione dovrebbe ampliare la gamma di frequenze riprodotte attraverso i dispositivi vivavoce, passando dalle frequenze attualmente coperte (da 50 Hz a 7 KHz) a quelle definite della Super Wideband (ossia da 50 Hz a 14 kHz), utilizzando il codec LC3.

Ancora non è chiaro quanto migliorerà la qualità delle chiamate su Android con l’utilizzo degli auricolari Bluetooth ma le premesse per un deciso innalzamento dell’asticella sembrano esserci tutte, tanto che fare un paragone con l’esperienza offerta in campo multimediale non pare essere così azzardato.

Purtroppo ancora è presto per sbilanciarsi più di tanto, in quanto bisogna prima attendere che le modifiche vengano effettivamente implementate da Google e quindi recepite dai vari produttori.

Ad ogni modo, la strada intrapresa sembra essere quella auspicata da chi spesso si trova a chiacchierare al telefono mentre è alla guida.

