Alla fine dello scorso mese ci siamo occupati di Pure UI, il nuovo linguaggio di progettazione dell’interfaccia utente studiato da Nokia per affrontare al meglio i prossimi anni, dando ai prodotti di questo brand un’identità più facilmente riconoscibile.

Stando a quanto è stato spiegato dal team di designer di Nokia, l’interfaccia Pure UI è stata pensata per risultare coerente, flessibile e a prova di futuro, puntando su un’estetica pulita e minimalista.

Primi avvistamenti per Nokia Pure UI

Ebbene, la nuova interfaccia del popolare brand della telefonia è stata avvistata su una delle applicazioni dell’azienda, Nokia WiFi, grazie alla quale è possibile vedere Pure UI in azione e anche il nuovo logo del produttore, oltre i nuovi caratteri in primo piano all’avvio dell’app.

Ecco come il team di Nokia ha presentato la nuova interfaccia:

Con la semplicità al centro, la famiglia di icone per le app di Nokia Pure è stata sviluppata e perfezionata per sembrare più morbida, più coerente e per distinguersi dalla massa. Forme semplici vengono utilizzate per distillare l’essenza dell’app in un unico segno visivo sorprendente.

L’annuncio di Nokia di Nokia Pure UI ha suscitato un certo interesse tra gli appassionati di tecnologia e gli addetti ai lavori ma ha anche generato un po’ di confusione per quanto riguarda la possibilità che l’interfaccia utente venga usata dal produttore sui suoi smartphone, rinunciando così a quella stock di Android.

Il produttore si è affrettato ad escludere che Pure UI possa venire utilizzata sui suoi smartphone e ha disabilitato la pagina di anteprima dell’interfaccia utente sul suo sito Web (la trovate seguendo questo link).

Fatto sta che probabilmente nelle prossime settimane Pure UI verrà implementata su altre app di Nokia: del resto, se l’obiettivo dell’azienda è quello di rafforzare l’identità del suo brand, la diffusione della nuova interfaccia è un passaggio obbligato.

