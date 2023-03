Nokia ha recentemente fatto notizia per avere svelato il nuovo logo durante il Mobile World Congress 2023, un logo che secondo l’azienda finlandese è in linea con la nuova strategia e il nuovo approccio al marketing e al branding dei suoi prodotti e servizi.

Il cambio del logo e di strategia sono stati solo i primi due tasselli di un cambiamento più profondo: Nokia sta infatti cambiando pelle e, a testimonianza di ciò, ha presentato Pure, la nuova identità di design del marchio, un sistema di progettazione flessibile e a prova di futuro.

Il nuovo logo di Nokia

Il primo passaggio in questa totale rivisitazione del brand, della politica aziendale e della strategia di marketing targata Nokia si è concretizzato nei giorni del Mobile World Congress 2023 di Barcellona.

In quei giorni, l’azienda finlandese (controllata nel settore smartphone, da tempo, dalla HMD Global) ha presentato il nuovo logo, decisamente più minimal e in linea con la rinnovata strategia del marchio.

Il nuovo logo ha sostituito quello vecchio che ha resistito per 60 anni: introdotto nel 1966 e poi affinato nel 1992, è stato rivisto anche nel 2005 e, in via definitiva, nel 2007, quando scomparve la dicitura Connecting People.

Nokia Pure UI, filosofia di design a prova di futuro

Dopo circa un mese, il Nokia Design Team è andato oltre alla semplice riprogettazione del logo, cambiando completamente le carte in tavola riguardo la filosofia e l’identità di design dell’azienda.

Il nuovo linguaggio di progettazione dell’interfaccia utente si chiama Nokia Pure UI ed è pensato per essere utilizzato sia su smartphone e tablet a marchio Nokia che su tutti gli altri dispositivi dell’azienda finlandese.

Concentrandoci per un attimo sul mondo degli smartphone, questo potrebbe significare che, dopo un lungo periodo di tempo, gli smartphone Nokia potrebbero smettere di offrire un’interfaccia utente pressoché invariata rispetto ad Android stock per sposare questa nuova interfaccia personalizzata.

In generale, il design realizzato dal Nokia Design Team è pensato per risultare coerente, flessibile e a prova di futuro, presentandosi con un’estetica pulita e minimalista (che è la principale tendenza di design in questo momento).

Sistema

Il sistema è costituito da elementi fondamentali, componenti, modelli e linee guida, che facilitano la produzione di un nuovo stile fresco, pulito e minimale per i prodotti digitali Nokia in linea con il loro nuovo aspetto del marchio.

Una parte importante del nuovo look è indubbiamente il carattere tipografico Nokia Pure, che verrà utilizzato in tutta l’interfaccia utente.

Icone

Le icone Nokia Pure offrono un modo rapido e semplice per comunicare etichette, azioni e metafore per le interfacce digitali. Lo stile sofisticato ma accessibile utilizza bordi arrotondati più morbidi e un aspetto minimale. In soldoni si tratta di icone realizzate per fungere da complemento al nuovo carattere tipografico e dare un maggiore senso di coerenza a tutta l’interfaccia utente: esse sono state realizzate utilizzando i “tratti” e giocando con lo spessore, che può aumentare o diminuire a seconda della piattaforma e delle dimensioni richieste; questo contribuisce a rendere la flessibilità e la raffinatezza visiva ai massimi livelli.

Illustrazioni

Le illustrazioni di Nokia Pure sono state realizzate per semplicità e flessibilità, consentendo di creare un’atmosfera umana attraverso la suggestione, lo spazio negativo e le forme geometriche astratte. Lo stile distintivo dell’illustrazione aiuta a raccontare storie attraverso diverse esperienze digitali Nokia.

Nella realizzazione delle illustrazioni, il team di design ha utilizzato elementi interscambiabili e ha optato per l’astrazione del genere e del tono della pelle: l’obiettivo era quello di aumentare l’inclusività (per cercare di far contenti tutti) pur mantenendo l’efficacia e la flessibilità sperati.

App

Con la semplicità al centro, la famiglia di icone per le app di Nokia Pure è stata sviluppata e perfezionata per sembrare più morbida, più coerente e per distinguersi dalla massa. Forme semplici vengono utilizzate per distillare l’essenza dell’app in un unico segno visivo sorprendente.

Il design dell’interfaccia Nokia Pure rimane coerente anche quando ci spostiamo all’interno delle app, dove tutti i dettagli convivono per rafforzare la semplicità del marchio, utilizzando un linguaggio visivo fluido ed elegante nell’interfaccia utente, sia con l’utilizzo del tema chiaro che con l’utilizzo del tema scuro.

Nokia Pure è pensata per adattarsi ad ogni interfaccia e a tutti i dispositivi

Il sistema di progettazione Nokia Pure include una serie di componenti infografici personalizzabili utilizzati per visualizzare dati complessi in modi semplici e di facile comprensione. Quando vengono utilizzati all’interno dei modelli Web reattivi Nokia Pure, è possibile creare potenti dashboard di dati in grado di adattarsi e adattarsi alle esigenze degli utenti in una varietà di contesti, casi d’uso e tipi di dispositivi. Il risultato finale è un design dell’interfaccia bello ma utile, coerente con il nuovo marchio Nokia e in sintonia con le esigenze e gli obiettivi degli utenti.

In soldoni, l’intera interfaccia Nokia Pure si regola automaticamente a seconda del contesto e del dispositivo (smartphone, tablet, smartwatch, notebook, dispositivo per la smart home) sulla quale viene eseguita.

A testimonianza di ciò, il Design Team ha anche condiviso alcuni render che mostrano l’interfaccia in azione su diversi dispositivi.

Per maggiori dettagli e per scoprire un video che illustra il concept dell’interfaccia nella sua interezza, vi rimandiamo al portale dedicato creato dal Nokia Design Team,che è stato premiato in due dei più prestigiosi concorsi internazionali di design, almeno stando alle parole di Federico Guillén, presidente dell’infrastruttura di rete di Nokia.

