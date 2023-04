Google è costantemente al lavoro per migliorare i servizi offerti ai propri utenti, tra questi figura sicuramente anche Google Maps che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non ha il solo scopo di aiutarci a districarci nel traffico, portandoci a destinazione il prima possibile.

Il colosso di Mountain View vuole infatti che gli utenti utilizzino Maps anche per esplorare la natura, per questo ha annunciato quattro nuove funzionalità presto in arrivo per esplorare al meglio i parchi nazionali; inizialmente le novità saranno disponibili esclusivamente negli Stati Uniti, ma Big G ha già comunicato che tali migliorie saranno implementate per i parchi in tutto il mondo nel corso dei prossimi mesi.

Ecco le prossime novità in arrivo in Google Maps

Google vuole semplificare la vita degli utenti, per farlo punta ad offrire un servizio che sia il più versatile possibile, l’azienda vuole fornire con Maps uno strumento con il quale reperire tutte le informazioni di cui l’utente può avere bisogno, consentendogli di risparmiare tempo nella pianificazione delle proprie escursioni così da poterlo dedicare all’esplorazione.

Visualizza rapidamente tutte le attrazioni disponibili in un parco

Grazie alle prossime funzioni che verranno implementate in Google Maps, sarà possibile identificare rapidamente i luoghi più popolari in un parco, come attrazioni, campeggi, centri visitatori e sentieri, grazie alle informazioni condivise dalla community.

Cercando su Maps uno specifico parco si visualizzeranno i punti salienti grazie a delle foto per le principali attrazioni, cliccando sulle foto si avrà accesso a tutta una serie di informazioni aggiuntive come video e recensioni realizzati da persone che ci sono già state.

Scopri i percorsi più popolari nella loro interezza

Google vuole rendere più semplice la scoperta dei sentieri all’interno dei parchi, cercando un sentiero verrà evidenziato l’intero percorso sulla mappa, anziché solo un segnaposto; sarà così più intuitivo identificare l’inizio e la fine di un percorso. Anche qui l’utente avrà a disposizione immagini e video della community di Maps, con indicazioni di vario genere sul tipo di percorso.

Indicazioni più precise per raggiungere i parchi con Google Maps

A partire da fine mese Maps fornirà indicazioni più dettagliate per raggiungere i principali parchi, evidenziando gli ingressi disponibili sulla mappa.

Sarà più semplice scaricare la mappa di un parco per la visualizzazione offline

Google sa che potremmo non avere copertura di rete all’interno di un parco, soprattutto se molto vasto, per questo motivo vuole semplificare l’utilizzo delle mappe offline: Maps metterà in evidenza un apposito pulsante Download negli elenchi dei parchi, grazie al quale sarà possibile scaricare la mappa dell’intero parco per utilizzarla senza connessione.

Google ha annunciato che tutte le novità sopra esposte saranno disponibili a partire dal mese di aprile, inizialmente come esclusiva degli Stati Uniti ma in seguito disponibili anche nel resto del mondo.

