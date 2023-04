Introdotta per la prima volta nell’ormai lontano 2019 con il lancio di OnePlus 7 Pro, la Zen Mode è un’applicazione preinstallata su tutti i dispositivi OnePlus che permette di staccare dal proprio smartphone. L’azienda cinese ha cambiato in sordina il nome di questa popolare app, aggiornandone il design e introducendo diverse nuove funzioni.

Da ormai diversi anni i produttori di smartphone hanno introdotto nei propri sistemi operativi alcune funzionalità che tengono traccia delle ore che spendiamo davanti allo schermo, dando modo per esempio di bloccare l’accesso ad alcune applicazioni dopo averle usate per un determinato periodo di tempo, con lo scopo di “disintossicarci” dal mondo virtuale e tornare alla realtà.

Tra le varie iterazioni che troviamo nel mondo Android, la Zen Mode di OnePlus è sempre risultata tra le modalità più complete in circolazione e suona un po’ strano che l’azienda cinese abbia deciso di adottare un totale rebranding dell’app senza annunci di sorta e nel più totale anonimato.

La Zen Mode di OnePlus diventa Zen Space

Il cambiamento più immediato che possiamo subito notare è il nuovo nome dell’applicazione, Zen Space, con un’icona migliorata e l’introduzione di nuove funzioni.

Zen Space offre adesso due diverse modalità per “staccare” dallo smartphone: Deep Zen è la modalità più drastica, che limita l’accesso a qualunque funzionalità dello smartphone e permette esclusivamente di scattare fotografie o effettuare chiamate di emergenza, bloccando anche qualunque tipo di notifica ricevuta. Una volta impostato un determinato timer non sarà possibile uscirà dalla modalità Zen prima dello scadere del tempo.

Light Zen è invece una modalità più versatile, che si divide nei due sottogruppi Lavoro e Studio e va a selezionare in automatico le applicazioni che potrebbero essere utili in una o l’altra modalità. È possibile anche selezionare manualmente quali applicazioni rendere accessibili e, a differenza della Deep Zen, è possibile sbloccare lo smartphone e riprendere a utilizzarlo in tutte le sue funzionalità anche prima dello scadere del timer.

Da notare anche che sono stati introdotti nuovi temi, obbiettivi e una dashboard per memorizzare le statistiche settimanali. Altra novità importante è anche la possibilità di tenere traccia di come sta proseguendo la modalità Zen attraverso l’Always On Display, che vi informerà dei progressi e vi darà consigli per continuare a rimanere concentrati.

Potete scaricare e/o aggiornare Zen Mode accedendo al Play Store dal badge sottostante direttamente dal vostro smartphone OnePlus.

