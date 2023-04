Il team di sviluppatori di Google continua ad aggiornare l’elenco degli smartphone supportati ufficialmente da ARCore, la piattaforma del colosso di Mountain View dedicata alla Realtà Aumentata, tecnologia che sta diventando sempre più popolare nel settore mobile.

Solo che per poter sfruttare le funzionalità offerte dalla Realtà Aumentata è necessario usare uno smartphone che supporti tale tecnologia ed è proprio qui che entra in gioco Google ARCore, piattaforma che di recente ha dato il benvenuto ad altri 14 dispositivi.

Si allunga l’elenco dei device supportati da Google ARCore

A seguire i 14 nuovi dispositivi che sono stati aggiunti di recente dal team del colosso di Mountain View all’elenco di quelli ufficialmente supportati dalla piattaforma AR dell’azienda:

HONOR 70

Infinix MobileZero 5G 2023

Motorola Moto G72

OPPO A96 5G

OPPO Reno7 Z 5G

POCO M4 Pro

Realme GT 2 Pro

Realme GT Neo 3

Realme GT Neo 3 150W

Sharp AQUOS Sense7

Sharp AQUOS Sense7 Plus

Vivo I2017

Xiaomi Redmi Note 11S

ZTE Nubia RedMagic 7 Pro

Potete trovare l’elenco completo dei dispositivi supportati da Google ARCore nella pagina dedicata seguendo questo link e se il vostro device è tra quelli inclusi potete utilizzare applicazioni e giochi che sfruttano le tante funzionalità basate sulla Realtà Aumentata.

Ricordiamo che il team di Google impiega un po’ di tempo per convalidare i vari dispositivi via via lanciati sul mercato al fine di inserirli nell’elenco di quelli compatibili con la sua piattaforma e ciò in quanto deve prima assicurarsi che ognuno di essi soddisfi tutti i relativi standard.

Se possedete uno dei nuovi smartphone supportati non dovete fare altro che aggiornare le app Google e scaricare Google Play Services per AR (trovate la pagina dedicata sul Play Store seguendo questo link) per fare funzionare la piattaforma e iniziare a dilettarvi con la Realtà Aumentata.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone Android di questo mese