Tra gli smartphone in arrivo nei prossimi mesi vi è anche Samsung Galaxy A24, device di fascia media già confermato dal colosso coreano e che nelle scorse ore è stato il protagonista di un’interessante apparizione sul Web.

Lo staff di The Tech Outlook e il leaker Paras Guglani hanno pubblicato, infatti, un paio di immagini rendering che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design dello smartphone e alcune delle sue presunte principali caratteristiche (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Cosa sappiamo di Samsung Galaxy A24

Il nuovo smartphone di fascia media di Samsung dovrebbe poter contare su un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2.408 x 1.080 pixel) e refresh rate a 90 Hz e su un processore MediaTek Helio G99.

Per quanto riguarda il comparto memorie, Samsung Galaxy A24 dovrebbe poter vantare 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione.

Passando al settore imaging, Samsung avrebbe deciso di dotare il suo smartphone di una fotocamera frontale da 13 megapixel e di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 5 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel.

Tra le altre caratteristiche di Samsung Galaxy A24 non dovrebbero mancare una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 15 W), l’interfaccia One UI 5 basata su Android 13, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato sul lato, un ingresso jack audio da 3,5 mm, una scocca pesante 195 grammi e con dimensioni pari a 162,1 x 77,6 x 8,3 mm.

Samsung Galaxy A24 dovrebbe fare il suo esordio sul mercato nella parte finale di questo mese ad un prezzo di circa 180 euro in varie colorazioni (nera, verde, argento e rosso). Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso coreano per quanto riguarda la disponibilità nel nostro Paese.

