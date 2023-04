Il nuovo top di gamma Motorola Edge 40 Pro è ancora fresco di presentazione ufficiale — anche se ha già saputo strappare i primi consensi degli addetti ai lavori —, ma nel frattempo continuano a proliferare le indiscrezioni sul conto del meno costoso Motorola Edge 40: se delle specifiche tecniche si è parlato a più riprese, quest’oggi ci sono delle nuove immagini dall’aria ufficiale che ne mostrano tutte le chiacchierate colorazioni.

Motorola Edge 40 in tutta la sua bellezza: occhio al Viva Magenta

Le immagini di Motorola Edge 40 confermano quanto appreso dai precedenti leak: lo smartphone sarà dotato di uno schermo dai bordi curvi, potrà contare su una fotocamera posteriore principale da 50 megapixel e — quello che ci interessa maggiormente in questa sede — verrà proposto in un totale di quattro colorazioni: Eclipse Black, Nebula Green, Lunar Blue e Viva Magenta.

La più particolare è, senza timore di smentita, la quarta: Viva Magenta è il Pantone Color of the Year 2023 e viene qui riproposto dopo il primo utilizzo su Motorola Edge 30 Fusion. La collaborazione con Pantone viene testimoniata dalla presenza dell’iconico badge sulla cover posteriore dello smartphone, la quale è realizzata in pelle vegana (proprio come trapelato in precedenza). La stessa scelta dei materiali resta valida anche per le altre colorazioni, con l’unica eccezione rappresentata dalla Lunar Blue, il cui retro è in acrilico con finitura opaca. In tutti i casi, la cornice laterale di Motorola Edge 40 è in alluminio.

Grazie al noto leaker Roland Quandt, abbiamo la possibilità di mostrarvi in anteprima tutte le colorazioni ufficiali del nuovo smartphone di Motorola nella seguente galleria: date un’occhiata e fateci sapere la vostra preferita.

Previous Next Fullscreen

Motorola Edge 40 5G: scheda tecnica, prezzo e lancio

Tra le caratteristiche salienti di Motorola Edge 40, va innanzitutto segnalato il display AMOLED da 6,65 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Il sensore di impronte sarà integrato sotto allo schermo.

A differenza del modello Pro — che usa il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 —, le prestazioni di Motorola Edge 40 5G verranno affidate ad una Mobile Platform di casa MediaTek, più precisamente al non ancora presentato Dimensity 8020. Per quanto concerne la dotazione di memorie, si riportano 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna.

Passando al comparto fotografico, frontalmente dovrebbe trovare posto una singola unità da 32 megapixel inserita nel classico foro; sul retro, la doppia fotocamera mostrata nei render è composta da una principale da 50 megapixel con OIS e una 13 megapixel con ottica ultra-grandangolare.

La batteria, con 4.600 mAh di capacità e la ricarica rapida TurboPower a 68W e wireless a 15W, dovrebbe far dormire sonni tranquilli. Infine, lo smartphone arriverà sul mercato con Android 13 e la solita My UX simil-stock.

Ecco una sintesi di quanto emerso finora:

display OLED da 6,65 pollici FHD+ (2400×1080 pixel) con refresh rate a 144 Hz e luminosità fino a 1.200 nit

SoC MediaTek Dimensity 8020

8 GB di RAM LPDDR4x e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

Dual SIM, 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, NFC

USB Type-C Audio, speaker stereo, Dolby Atmos, 3 microfoni

Android 13 con My UX

dimensioni: 158,43 × 71,99 × 7,58 mm (Arcylic) / 7,49 mm (Leather); Peso: 167g (Arcylic) / 171g (Leather)

fotocamere posteriori: 50 megapixel con OIS e apertura f/1,4 13 megapixel ultra-grandangolare (FoV 120°) con funzione macro e apertura f/2,2

fotocamera anteriore da 32 megapixel con apertura f/2,4

batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida TurboPower a 68W, ricarica wireless rapida a 15W e ricarica wireless inversa a 5W

certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Stando a quanto emerso finora, Motorola Edge 40 dovrebbe arrivare ufficialmente nel giro di qualche settimana al massimo; il suo prezzo di listino dovrebbe attestarsi sui 599 euro per il taglio base da 8 GB + 128 GB.

Forse ti sei perso: Recensione Motorola Edge 40 Pro

In copertina Motorola Edge 40 Pro