SwiftKey, la tastiera di Microsoft per dispositivi mobili, è da tempo una scelta popolare tra gli utenti, che spesso e volentieri la preferiscono ad altre tastiere più blasonate, come la Gboard di Google. Per tutti quelli che sono ancora restii nel provarla, Microsoft sta offrendo loro un motivo ancora più convincente integrando le nuove funzionalità di intelligenza artificiale di Bing.

Secondo un rapporto del noto portale The Verge e un tweet condiviso dal direttore del settore tecnologico di Microsoft, Pedram Rezaei, l’integrazione dell’intelligenza artificiale di Bing è in rollout graduale in tutto il mondo ed è accessibile, al momento, esclusivamente utilizzando la versione beta di SwiftKey.

Did we just add major AI functionality to @SwiftKey? Slowly rolling out. Get yourself onto the Beta channel to taste the future. — Pedram Rezaei (@pedram_re) April 6, 2023

Cosa può fare l’AI di Bing con SwiftKey

Una delle caratteristiche più significative che Bing AI porta a SwiftKey è la possibilità di accedere alla chat di Bing senza dover necessariamente accedere al motore di ricerca o utilizzare Microsoft Edge. Per avviare la conversazione basterà cliccare sull’apposito tasto di Bing presente nella parte alta della tastiera, potendo quindi effettuare ricerche sul web direttamente dalla tastiera o conversare con ChatGPT senza dover passare da altre applicazioni.

L’aggiornamento introduce anche un’opzione “Tonalità” che consente agli utenti di digitare ciò che vogliono dire in un campo e suggerisce diversi modi per scriverlo in base a diversi stili colloquiali, per esempio professionale, amichevole e così via. Questa funzione fa parte delle funzionalità di intelligenza artificiale generativa introdotte da Microsoft in Bing ed Edge a febbraio, che aiuta gli utenti a comporre e-mail, documenti e altro ancora.

Non è ancora chiaro quando l’aggiornamento verrà reso disponibile per la versione iOS della tastiera. Nel frattempo gli utenti Android possono provare la versione beta di SwiftKey procedendo al download direttamente dal badge sottostante e aspettare che la funzionalità venga distribuita anche sul proprio smartphone.