Torniamo a parlare di rimodulazioni da parte degli operatori telefonici – alcuni dei quali puniti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per alcune fatturazioni post recesso – e in particolare di WINDTRE i cui clienti di rete mobile in queste ore stanno ricevendo una comunicazione inerente una nuova rimodulazione tariffaria che prevede l’aumento dei Giga a disposizione nonché, ovviamente, l’aumento del costo mensile di 2 euro. Scopriamone i dettagli.

WINDTRE aumenta i Giga ma fa lievitare anche il prezzo: ecco come rifiutare

L’iniziativa riguarda alcuni clienti di rete mobile i quali stanno venendo informati della modifica unilaterale del contratto tramite il seguente SMS:

Modifiche contratto. Per esigenze di mercato la tua offerta varia: dal 18/4 i GIGA raddoppiano a 200 GIGA/mese e dal 1/6 il costo aumenta di 2 euro al mese. Oppure puoi scegliere un’offerta Plus con i tuoi attuali costi e contenuti ma con 1GB/mese in piu’, per il disturbo e senza costi aggiuntivi, a partire dal 10/6. Per avere Plus invia OPTIN con SMS gratis al 40400 entro il 30/4. Per ogni esigenza vai nei negozi WINDTRE o chiama 159. Recesso senza costi entro 60gg con racc. A/R, PEC, 159, sito, negozi WINDTRE. Info: windtre.it/rtinfo2

Come si evince dal messaggio, l’operatore torna a utilizzare la formula – costata, peraltro, una sanzione dall’Antitrust – che prevede l’invio di un messaggio per annullare la suddetta modifica; tuttavia, questa volta l’aumento dei giga avverrà in automatico sia nel caso di accettazione che di rifiuto della rimodulazione.

A partire dal 18 aprile, dunque, i clienti che hanno ricevuto il suddetto messaggio vedranno aumentati i giga della propria tariffa in maniera progressiva mentre ne vedranno lievitare il costo di 2 euro a partire dai rinnovi dopo il 17 maggio (se il rinnovo avviene con credito residuo) o dall’1 giugno se possessori di offerte Easy Pay (ovvero con addebito mensile automatico su RID bancario o carta di credito).

Qualora il cliente decidesse di rifiutare la modifica contrattuale proposta (tramite l’invio del messaggio OPTIN), la tariffa originale verrà cambiata in una denominata Plus la quale prevede lo stesso costo mensile ma con un incremento dei Giga e degli SMS.

Sottolineiamo, inoltre, che l’aumento del bundle di Giga differirà in base all’offerta di partenza: i clienti con Giga illimitati, ad esempio, potranno godere dell’incremento della velocità massima di navigazione, un’opzione spesso limitata dagli operatori di telefonia in alcune tariffe con Giga illimitati. Rimarrà comunque l’incremento del costo mensile di 2 euro.

Come esercitare il diritto di recesso senza costi

I clienti WINDTRE coinvolti dalla suddetta rimodulazione, così come per tutte le altre, potranno esercitare il diritto di recesso dai servizi WINDTRE entro 60 giorni dalla ricezione del messaggio informativo.

Per fare ciò sarà necessario inviare una comunicazione con causale di recesso “modifica delle condizioni contrattuali” attraverso uno dei seguenti canali:

raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it

chiamando il 159

recandosi presso uno dei punti vendita WINDTRE

attraverso l’Area Clienti

In alternativa, sarà sufficiente effettuare la portabilità del proprio numero verso un altro operatore senza penali né costi di disattivazione.

