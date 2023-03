Sembra che la serie Samsung Galaxy S23 abbia qualche problema con la connettività Wi-Fi 6 e la S Pen: niente di eccessivamente invalidante o non risolvibile, ma oggi vi spieghiamo come fare per risolvere entrambi i problemi, perlomeno in modo temporaneo. Questo in attesa di un grosso aggiornamento, che secondo un noto leaker, dovrebbe arrivare entro questo mese e andare a migliorare il comparto fotografico.

Come risolvere il problema con la S Pen di Samsung Galaxy S23 Ultra

Ve ne abbiamo parlato qualche giorno fa: alcuni Galaxy S23 Ultra mostrano problemi con il collegamento Bluetooth alla S Pen, che non viene correttamente mantenuto o comunque viene interrotto. Per non sprecare batteria, la connessione Bluetooth con la S Pen viene terminata quando il pennino viene riposto nel suo slot: ebbene, quando la penna viene estratta nuovamente, dovrebbe riconnettersi al telefono, cosa che a quanto pare non sempre avviene a causa di un bug.

La S Pen resta comunque utilizzabile nelle sue funzioni base, ma questo non significa che non ci sia un problema. Una soluzione temporanea ve l’avevamo già data: abilitare l’opzione “Mantieni S Pen sempre connessa“, ma ciò comporta un consumo maggiore di batteria. Fortunatamente ora c’è una soluzione definitiva: dovete recarvi sul Galaxy Store e aggiornare l’app Samsung Air Command almeno alla versione 7.1.21.0, che va a risolvere il bug.

Per cercare l’aggiornamento dovete aprire il Galaxy Store e selezionare “Menu > Aggiornamenti“, oppure tenere premuto sull’icona dell’app e toccare “Aggiorna applicazioni“. Nel caso non abbiate trovato la versione aggiornata e soffriate di queste disconnessioni della S Pen, vi consigliamo di scaricare e installare manualmente l’ultima versione di Air Command passando per APKMirror.

Wi-Fi 6 ballerino? Purtroppo questa è l’unica soluzione (per ora)

L’altro problema che abbiamo accennato riguarda la connessione Wi-Fi 6, ma in questo caso non c’è ancora una soluzione definitiva. Alcuni possessori di Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra hanno segnalato un agganciamento instabile del Wi-Fi con router compatibili con il Wi-Fi 6, che comporta un continuo passaggio tra Wi-Fi e connessione dati. Non sembra che la questione riguardi tutti gli esemplari in circolazione, ma possiamo comunque proporvi una soluzione temporanea.

Il fix potrebbe non piacervi e vi consigliamo di sfruttarlo solo nel caso non disponiate di altri device che utilizzano il Wi-Fi 6 in casa (o in ufficio). L’unico modo per tornare ad avere un Wi-Fi stabile è quello di andare nelle impostazioni del router e disattivare il Wi-Fi 6, tornando alle bande 2,4 o 5 GHz. Ovviamente si tratterebbe di una soluzione temporanea, in attesa di un aggiornamento software correttivo da parte di Samsung (l’update attualmente in distribuzione avrà già risolto?)

La soluzione finale potrebbe arrivare entro il mese di marzo: in base a quanto riferisce Ice universe, Samsung avrebbe in programma la distribuzione di un grosso aggiornamento entro la fine del mese. Il leaker parla di miglioramenti per quanto riguarda il comparto fotografico, ma potrebbero essere inclusi alcuni bugfix. Per ora è tutto quello che sappiamo: non ci resta che attendere per scoprire se il problema sarà superato.

I confirm that at the end of March, Galaxy S23 series will have a big update, which will involve camera optimization. — Ice universe (@UniverseIce) March 9, 2023

Siete riusciti a risolvere i problemi di connettività con la S Pen o con la rete Wi-Fi 6 del vostro Samsung Galaxy S23? Fatecelo sapere.

