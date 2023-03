L’ultima famiglia di dispositivi di fascia alta di Samsung, i Galaxy S23, ha dimostrato in diverse occasioni quanto l’azienda abbia lavorato bene per quel che concerne il comparto fotografico; gli smartphone del brand, soprattutto quelli di fascia alta ma non solo, sono rinomati nella community di appassionati per le loro prestazioni fotografiche e gli ultimi arrivati non fanno certo eccezione.

Samsung però non si adagia sugli allori, consapevole del fatto che c’è sempre margine di miglioramento la società ha rilasciato un corposo aggiornamento per i dispositivi in questione, che va a migliorare ulteriormente il comparto fotografico dei tre smartphone, ponendo contestualmente rimedio ad alcune problematiche.

Samsung rilascia un aggiornamento per i Galaxy S23, migliorando il comparto fotografico

Attualmente l’aggiornamento in questione è in fase di rilascio in Corea del Sud, ma dovrebbe raggiungere nel prossimo futuro anche tutti gli altri mercati, considerando le tempistiche magari insieme alle patch di sicurezza di aprile 2023.

Ad ogni modo l’update porta la versione del firmware alla S91xNKSU1AWC8, con un peso di quasi 1 GB (nello specifico 922,88 MB), si occupa di migliorare diversi aspetti delle fotocamere degli ultimi tre flagship. Di seguito i dettagli:

miglioramenti per l’app Galleria, che consente ora di eliminare immediatamente gli scatti che sono appena stati catturati ed elaborati

è stato modificato l’algoritmo per la messa a fuoco automatica, ora premendo il tasto di scatto la fotocamera scatta una foto anche se la cornice è fuori fuoco o non completamente impostata, è comunque possibile impostare la fotocamera affinché scatti esclusivamente quando l’immagine è a fuoco, direttamente dalle impostazioni dell’applicazione

è stata migliorata la nitidezza e ridotto lo sfarfallio durante l’acquisizione di video con la fotocamera ultrawide in situazioni di scarsa luminosità, utilizzando la modalità Super Steady; la fotocamera mostra ora anche un nuovo avviso che informa l’utente della necessità di una buona luce ambientale per l’utilizzo della sopra citata modalità

è stato risolto il bug che a volte mostrava una linea verde sul lato sinistro utilizzando la fotocamera posteriore in modalità Foto

è stata migliorata la stabilizzazione nei video quando la risoluzione è impostata su Full HD 60 fps e l’impostazione Auto FPS è disattivata durante l’utilizzo della fotocamera posteriore

è stato risolto il problema di banding che appariva nel cielo in condizioni di luce ambientale medio-bassa ad alte risoluzioni, oltre a miglioramenti nella nitidezza complessiva nelle modalità 50 MP e 200 MP ed è stato risolto il problema della sfocatura intermittente apportando miglioramenti all’OIS

è stato risolto un problema di qualità dell’immagine che si presentava con la modalità notturna disattivata

è stato risolto il problema che impediva il corretto funzionamento del riconoscimento facciale al termine di una videochiamata con applicazioni di terze parti

è stata migliorata la stabilità della fotocamera quando sono presenti soggetti in movimento

Come potete notare Samsung ha apportato diverse migliorie al comparto fotografico dei propri dispositivi, andando contestualmente a porre rimedio a diverse problematiche; come già detto l’aggiornamento è disponibile al momento solo in Corea del Sud, ma l’azienda ha già confermato il rilascio anche negli altri mercati, con molta probabilità verrà implementato insieme alle patch di sicurezza di aprile 2023, dunque i possessori di uno degli smartphone della famiglia Galaxy S23 non dovranno attendere ancora molto.

