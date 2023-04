A partire dal 3 aprile 2023, i nuovi clienti dell’operatore virtuale PosteMobile possono partecipare a un concorso a premi gratuito che mette in palio alcuni Samsung Galaxy S23, uno per ogni settimana di concorso, e un viaggio a New York per due persone come premio finale. L’iniziativa è stata pubblicizzata attraverso un banner presente sui siti ufficiali di PosteMobile, PostePay e Poste Italiane.

Il concorso è valido dal 3 aprile al 7 maggio 2023 e per partecipare occorre essere maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia e sottoscrivere una nuova SIM PosteMobile direttamente in ufficio postale, online, tramite canale telefonico o app Postepay. Le SIM già attive durante il periodo del concorso o quelle che effettuano un cambio piano non verranno conteggiate ai fini dell’estrazione, mentre le nuove sottoscrizioni dovranno essere attivate entro il 21 maggio 2023.

Come partecipare al concorso di PosteMobile

Dopo aver sottoscritto il contratto per una nuova SIM PosteMobile basterà dirigersi alla pagina del concorso a questo indirizzo e cliccare sul tasto “Partecipa al concorso”. Dopo aver effettuato il login con le credenziali di accesso basterà accettare il regolamento dell’operazione a premi, ma solo dopo aver completato tutta la sezione dei dati personali dopo essersi registrati al sito di Poste Italiane.

Per l’estrazione dei premi verranno creati 5 elenchi, uno per ogni settimana del concorso, con i nominativi di tutti gli utenti che hanno sottoscritto una nuova SIM in quella specifica settimana. Da ogni elenco verrà selezionato un singolo vincitore (più uno di riserva) che si aggiudicherà un Samsung Galaxy S23 256 GB.

Dopo aver effettuato l’estrazione dei primi 5 vincitori verrà estratto un nominativo tra tutti i partecipanti che si aggiudicherà il premio finale, che consiste in un volo e soggiorno di 6 giorni e 5 notti per 2 persone a New York, del valore di 6405 euro. Nello specifico il pacchetto include:

volo andata e ritorno da Milano o Roma per 2 persone in classe economica con 1 bagaglio da stiva a testa;

soggiorno a New York di 6 giorni e 5 notti per 2 persone in camera doppia, in hotel 4 stelle;

trasferimenti dall’aeroporto e dall’hotel e viceversa;

carta City Pass per 2 persone per accedere gratuitamente a 5 attrazioni a scelta tra quelle disponibili;

un tour di gruppo a scelta tra Harlem tour in bus, Central park in bici e Sex and the City in bus, tutti con guida o accompagnatore della durata di 2 o 3 ore circa.

Il viaggio dovrà essere prenotato con almeno 60 giorni di anticipo e fruito entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Le estrazioni verranno effettuate entro il 31 maggio 2023 e i fortunati saranno notificati via mail, oltre che sulla propria pagina personale sul sito di Poste Italiane.