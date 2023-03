Realme GT NEO 3 80W è tra le offerte a disposizione su Amazon e costituisce un valido candidato all’acquisto se state cercando un nuovo smartphone di fascia media. Nonostante le specifiche importanti, il dispositivo viene proposto con un bello sconto di 200 euro rispetto al prezzo di listino: vediamo come approfittarne prima che la cifra venga aggiornata.

200 euro di sconto per Realme GT NEO 3 80W su Amazon

Realme GT NEO 3 è uno smartphone Android di fascia medio-alta presentato circa un anno fa in due versioni, arrivate sul mercato italiano nel mese di giugno: una con batteria da 4500 mAh e ricarica rapida da 150 W e una con batteria più capiente, da 5000 mAh, ma con ricarica più “lenta” da 80 W (con cavo). Sta a voi decidere quale preferite, ma sappiate che quest’ultima variante è in offerta su Amazon con uno sconto di 200 euro rispetto al listino.

Il cuore dello smartphone è il SoC MediaTek Dimensity 8100 octa core a 5 nm, affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria UFS 3.1 (nella versione in offerta). Il display è un AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e vetro Gorilla Glass 5. A bordo prendono posto quattro fotocamere in tutto: sul retro abbiamo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale IMX766 da 50 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore da 2 MP per le macro, mentre frontalmente c’è un sensore Samsung da 16 MP. Non mancano connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e porta USB Type-C. Come anticipato, la batteria di Realme GT NEO 3 80W è da 5000 mAh: nonostante si tratti della versione con ricarica più “lenta”, permette di tornare al 100% in circa 32 minuti grazie alla tecnologia SuperVOOC. Lo smartphone è stato lanciato con Android 12, ma da qualche mese è stata distribuita l’ultima versione della Realme UI basata su Android 13.

Realme GT NEO 3 80W ha debuttato al prezzo consigliato di 599,99 euro nella versione da 8-256 GB, ma ora potete acquistarlo in questa stessa versione in offerta su Amazon a 399,99 euro nella colorazione Asphalt Black (venduto e spedito da Amazon, con consegna in un giorno per gli abbonati Prime). Se siete interessati potete seguire il link qui in basso. La nostra recensione si riferisce alla variante con batteria da 4500 mAh e ricarica da 150 W, ma potete comunque dargli un’occhiata visto che il resto delle specifiche rimangono le stesse.

