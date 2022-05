Lanciata in Cina lo scorso marzo, la serie Realme GT NEO 3 è pronta per sbarcare nel Vechio Continente e adesso c’è anche una data ufficiale: i due smartphone arriveranno in Italia martedì 8 giugno 2022.

Il produttore asiatico ci tiene a mettere in evidenza che Realme GT NEO 3 è uno smartphone frutto di quattro anni di ricerca e sviluppo, nei quali il team di Realme è riuscito ad ottimizzare alcune funzionalità che saranno molto apprezzate dagli utenti, come ad esempio la tecnologia Ultra Charging da 150 W (grazie alla quale il telefono si ricarica fino al 50% in appena 5 minuti).

Per quanto riguarda l’altro modello, Realme GT NEO 3T, l’azienda precisa che sarà un telefono con alcune caratteristiche meno “roboanti” (per esempio la tecnologia di ricarica si limita a 80 W) ma non farà mancare tanta sostanza.

La serie Realme GT NEO 3 la prossima settimana in Italia

Dei due, ad ogni modo, il modello più interessante è senza dubbio Realme GT NEO 3, la cue principali caratteristiche sono le seguenti:

display AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz, gamma di colori DCI P3 al 100%, protezione Corning Gorilla Glass 5

processore MediaTek Dimensity 8100 con GPU Mali-G510 MC6

6 GB o 8 GB di RAM LPDDR5 con 128 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1)

8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5 con 256 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1)

fotocamera frontale da 16 megapixel con sensore Samsung S5K3P9 (apertura f/2.45)

tripla fotocamera posteriore (con sensore primario Sony IMX766 da 50 megapixel, sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 2 megapixel)

sensore di impronte digitali integrato nel display con opzione di monitoraggio della frequenza cardiaca

Android 12 con realme UI 3.0

Doppia SIM (nano + nano)

altoparlanti stereo, Dolby Atmos, audio ad alta risoluzione

Connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/GLONASS, NFC, USB Type-C

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 150 W

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Realme per scoprire quali saranno i prezzi dei due nuovi smartphone.