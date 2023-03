Samsung Galaxy A54 5G ha fatto il suo debutto sul mercato proprio in questi giorni, dopo la presentazione ufficiale avvenuta il 15 marzo 2023 in compagnia del fratello minore Galaxy A34 5G. Il prezzo di vendita non particolarmente contenuto ha fatto storcere il naso a tanti, ma ci sono buone notizie: lo smartphone è già disponibile in offerta con sconti interessanti.

Quasi 100 euro di sconto per Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A54 5G si propone come nuovo punto di riferimento per la fascia media Android e mette a disposizione specifiche equilibrate unite a un supporto software di lungo periodo e a un design moderno, che nella parte posteriore rimanda direttamente a Galaxy S23. La promessa da parte del produttore è quella di portare quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e almeno cinque anni di patch di sicurezza: dato che lo smartphone è uscito con la One UI 5.1 basata su Android 13, dovrebbe arrivare fino al presunto Android 17.

Lo smartphone dispone di un display Infinity-O Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full-HD+, refresh rate fino a 120 Hz e lettore delle impronte digitali integrato. Il cuore di Galaxy A54 5G è costituito dal SoC Exynos 1380 octa core, che risulta affiancato, nella versione in promozione, da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD). Lato connettività sono presenti 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e porta USB Type-C. Il comparto fotografico è composto da un totale di quattro sensori: sul retro trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore macro da 5 MP, mentre frontalmente troviamo un sensore grandangolare da 32 MP con obiettivo integrato nello schermo tramite foro. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata fino a 25 W, ma purtroppo il caricabatterie non è incluso nella confezione.

Samsung Galaxy A54 5G è stato lanciato al prezzo consigliato di 499,90 euro per la versione 8-128 GB, ma su eBay potete acquistarlo in offerta nella colorazione Awesome Black con uno sconto di quasi 100 euro, a 404,90 euro. Nel caso preferiate altre colorazioni, potete trovare in sconto a 429 euro le versioni Awesome White, Awesome Lime e Awesome Violet. Niente male come ribassi a pochi giorni dal debutto, no?

