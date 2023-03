L’ultima settimana ha visto Huawei grande protagonista: tra gli altri, sono stati ufficializzati i nuovi flagship della serie Huawei P60 e adesso, in attesa del debutto anche sulla scena internazionale, siamo già pronti a proporvi una galleria intera di sfondi ufficiali disponibili al download su qualsivoglia dispositivo.

Serie Huawei P60: scaricate gli sfondi ufficiali

La nuova serie di riferimento della casa cinese è composta da tre modelli: Huawei P60, Huawei P60 Pro e Huawei P60 Art. Di questo terzetto, soltanto il P60 Pro è destinato ad affacciarsi anche dalle nostre parti (lo farà al fianco del nuovo pieghevole HUAWEI Mate X3). In attesa che ciò avvenga, è già possibile portare un tocco di Huawei P60 sul vostro dispositivo attuale grazie agli sfondi ufficiali disponibili al download per chiunque lo desideri.

Come potete vedere dalla galleria riportata di seguito, la selezione comprende sfondi studiati per abbinarsi alle colorazioni dei dispositivi; si ricorda, ad esempio, che Huawei P60 Pro viene proposto nelle varianti Rococò White, Feather Purple, Feather Black ed Emerald Green. Date un’occhiata e scaricate quelli che vi piacciono di più.

Scheda tecnica di Huawei P60 Pro

Dal momento che questo modello è il solo destinato ad arrivare anche da noi, in questa sede riepiloghiamo unicamente la sua scheda tecnica, ma per gli altri due e per tutti gli altri dettagli vi rimandiamo al nostro articolo di lancio linkato a seguire.

Scheda tecnica completa

Dimensioni: 161 x 74,5 x 8,3 mm

x x Peso: 200 grammi

Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Display: LTPO OLED da 6,67 pollici curvo su tutti e quattro i bordi Risoluzione 1220 x 2700 pixel Frequenza di aggiornamento: variabile da 1 a 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: 300 Hz Regolazione della luminosità: 1440 Hz DCI-P3 , HDR-P3 , HDR Vivid Protezione: HUAWEI Kunlun Glass

da curvo su tutti e quattro i bordi SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: non specificato

Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB , espandibile tramite NM (Nano Memory) fino a 256 GB

o , espandibile tramite NM (Nano Memory) fino a 256 GB Fotocamera posteriore: tripla con flash LED e HUAWEI XMAGE Sensore principale da 48 MP (apertura variabile a 10 step da f/1.4 a f/4.0) con PDAF, Laser AF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2) Teleobiettivo periscopico da 48 MP (f/2.1) con PDAF e OIS, zoom ottico 3.5x (zoom digitale 100x) Registrazione video fino al 4K a 60 fps

con flash LED e Fotocamera anteriore: singolo sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.4)

(f/2.4) Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 4G /3G/2G

(due Nano-SIM), /3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), IR , NFC , USB Type-C (3.1 Gen 1), GPS (dual-band, L1+L5)

(802.11 ax), (A2DP, LE), , , (3.1 Gen 1), (dual-band, L1+L5) Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: unità ai polimeri di litio da 4815 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata Ricarica rapida cablata a 88 W Ricarica rapida wireless a 50 W

con supporto alla ricarica rapida cablata Sistema operativo: HarmonyOS 3.1 (no Google Play Services)

