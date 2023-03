Ecco una lista di 200 app da disinstallare subito, sia su Android che su iOS

Almeno una volta al mese ci ritroviamo a parlarvi di una piaga che affligge gli store ufficiali dei principali sistemi operativi, ovvero Android e iOS: nonostante le misure di sicurezza adottate tanto da Google quanto da Apple, su entrambi gli store sono presenti un’infinità di app malevole.

Dopo l’ultimo gruppo di queste app del quale vi abbiamo parlato lo scorso mese, oggi vi riportiamo la scoperta di oltre 200 app malevole piuttosto pericolose, che puntano a rubare i dati dei conti bancari degli utenti. Andiamo a scoprire di quali app si tratta, perché disinstallarle immediatamente (qualora le abbiate installate) e cosa fare eventualmente per proteggersi.

Ancora app malevole: nel mirino, i dati dei conti bancari degli utenti

Come riportato in apertura, torniamo ad occuparci delle app malevole, vera e propria piaga per gli utenti Android e iOS (specie per quelli meno consapevoli).

Nonostante le crescenti (e stringenti) misure di sicurezza adottate da Google e Apple per rendere luoghi sicuri i propri store ufficiali, degli sviluppatori malintenzionati riescono comunque a bypassare queste misure e pubblicare, tanto sul Google Play Store quanto sull’App Store, le proprie app malevole.

A mettere in pubblica piazza l’ultimo plotone di questa tipologia di app è stato il portale Laptop Mag che ha riportato quanto scoperto dal Ministero dell’economia e della società digitale (PRMDES) tailandese e dal National Cyber Security Centre (NCSC) del Regno Unito.

Le app in questione coprono una vasta gamma di categorie (dalle app di messaggistica ai filtri fotografici, dalle tastiere personalizzate ai convertitori di documenti e immagini in PDF). L’unico punto in comune tra tutte queste app è il fatto di contenere malware ed eseguire azioni dannose una volta installate sugli smartphone degli ignari utenti.

Né il DES né il NCSC hanno condiviso informazioni aggiuntive riguardo i ceppi di malware che infestino queste app malevole ma si sono messi già al lavoro con Google e Apple per far sì che i due colossi bonifichino i propri store da queste app che miravano ai dati dei conti bancari degli utenti.

La lista conta poco più di 200 app

Di seguito, riportiamo la lista completa delle app malevole recentemente scoperte che conta un totale di 203 app:

4K Pro Camera 4K Wallpapers Auto Changer Advanced SMS aipic – Magic Photo Editor All Good PDF Scanner All Language Translate All Photo Translator Art Filters Astro + Horoscope & Astrology Astroline: The Daily Horoscope Auto Sticker Maker Studio Avatar Maker Character Creator Baby Sticker- Track Milestones Bass Booster Volume Power Amp Battery Charging Animations Battery Wallpaper Battery Charging Animations Bubble -Effects Beat.ly Music Video Maker Beat maker pro Beauty Filter Blood Pressure Checker Blood Pressure Diary Blue Scanner Blur Image Caller Theme CallMe Phone Themes Call Skins Camera Translator Care Message Cartoons Me Cashe Cleaner Chat Online Chat SMS Chat Text SMS Classic Emoji Keyboard Classic Game Messenger Coco camera v1.1 Come Messages Contact Background Cool Keyboard Cool Messages Creative 3D Launcher Creative Emoji Keyboard Custom Themed Keyboard Cut, Paste Dazz Cam- D3D Photo Effect Dazzle – Insta stories editor Dazzling Keyboard Design Maker Desire Translate Direct Messenger Dizzi DJ it! Drink Water Drums: Play Beats & Drum Games Easy PDF Scanner edjing Mix edjing Pro EmojiOne Keyboard Emoji Theme Keyboard Equalizer+ HD music player Equalizer Fx: Bass Booster App Facelab FaceMe Facetory: Face Yoga & Exercise Fancy Charging Fancy SMS Flashlight Flash Alert On Call FLMX Fonts Emoji Keyboard Frame Frames Freeglow Camera 1.0.0 Funny Caller Funny Camera Funny Emoji Message Funny Keyboard Funny Wallpapers – Live Scree Gif Emoji Keyboard Girl Games: Unicorn Slime Guitar Play – Games & Songs Guitar – real games & lessons Guitar Tuner – Ukulele & Bass Halloween Coloring Handset – Second Phone Number Heart Emoji Stickers Highlight Story Cover Maker! Hi Text SMS Horoscope 2019 and Palm Reader Hub – Story Templates Maker Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF Hyper Cleaner: Clean Phone iCons – Icon Changer App + iMessager Impresso Instant Messenger iWidget Pro Jambl: DJ Band & Beat Maker Jigsaw Puzzle Karaoke Songs Life Palmistry Lift: Story Maker Light Messages Live Wallpaper Maker: 4K Theme Loop Maker Pro Lucky Life MagicFX – Magic Video Effects Magic Photo Editor Memoristo: Brain Test, IQ Game Memory Silent Camera Menu Maker! Meticulous Scanner Metronome Pro – Beat & Tempo Metronome – Tap Tempo & Rhythm Mini PDF Scanner Mint Leaf Message-Your Private Message Mood Balance: Self Care Tracker Music Zen – Relaxing Sounds MyCall – Call Personalization Nebula: Horoscope & Astrology Neon Theme Keyboar NewScrean: 4D Wallpapers Notes – reminders and lists Now QRcode Scan One Sentence Translator – Multifunctional Translator Painting Photo Editor Paper Doc Scanner Part Message Password Manager Path – Horoscope & Astrology PDF Scanner: Document Scan Personal Message Photo Collage Photo Editor & Background Eraser Photo Editor – Filters Effects Photo & Exif Editor Photo Filters & Effects Photoly Remove Object & Editor Photo To Sketch Piano Crush Piano Pista Pixomatic Poco Launcher Premium SMS Presets for Lightroom Private Game Messages Private Messenger Private SMS Professional Messenger Quick Talk Message Razer Keyboard & Theme RECOLLECT Retouch & Cutout Rich Theme Message Ringtones HD ScanGuru Scanner App Send SMS Simple Note Scanner SlidePic Slimy Smart Messages Smart SMS Messages Smart TV remote Smile Emoji Social Message SpeedPro Slow speed video edit Stickerfy: Sticker Maker Sticker Maker Stickers & GIF Stock Wallpapers & Backgrounds Style Message Style Photo Collage Super Hero-Effect Sweet Pics – Baby Photo Edito Talent Photo Editor – Blur focus Tangram App Lock TeasEar: ASMR Slime Antistress Text Emoji SMS Text SMS Themes Chat Messenger Themes Photo Keyboard Timestamp Camera ToonApp Cartoon Photo Editor Translate Camera – Speak On Translator Guru: Voice & Text UltraFX – Effect Video Maker Unicc QR Scanner Unique Keyboard Universal PDF Scanner Vanilla Snap Camera Video Puzzles – Magic Puzzle Ringtones HD ∙ Ringtone Maker VOCHI Video Effects Editor Volume Booster Hearing Aid Volume Booster Louder Sound Equalizer Water Reminder WeDrum: Drums, Real Drum Games Widget PLUS+ – Photo & Weather Wow Beauty Camera Wow Translator Yoga- For Beginner to Advanced YouToon – AI Cartoon Effect

Cosa puoi fare per proteggerti in questi casi?

La prima cosa da fare nel caso in cui abbiate installato una di queste app malevole è procedere con la sua immediata disinstallazione.

Tuttavia, essere necessario fare qualche passaggio in più per accertarsi di avere eliminato del tutto la minaccia: la semplice disinstallazione, infatti, potrebbe non essere sufficiente a sbarazzarsi della minaccia, dal momento che alcune righe di codice malevolo potrebbero comunque essere state lasciate all’interno dello smartphone colpito.

Tra le altre misure di sicurezza che vi consigliamo di seguire rientrano:

Cambiare frequentemente le password  dei propri account bancari.

 dei propri account bancari. Sfruttare l’ autenticazione a due fattori tramite un secondo dispositivo per rendere più sicuro l’accesso ai vari servizi.

tramite un secondo dispositivo per rendere più sicuro l’accesso ai vari servizi. Verificare la provenienza delle app Android (e anche delle app iOS), anche quelle presenti sul Google Play Store (e quindi su App Store), controllando le recensioni degli utenti (che tuttavia potrebbero essere contraffatte) e, magari, effettuando una ricerca sullo sviluppatore e, più in generale, reperendo informazioni sull’app al di fuori dello store.

L’ultimo consiglio che ci sentiamo di darvi è il seguente: cercate di attenervi, per quanto possibile, all’utilizzo delle app popolari provenienti da aziende e/o sviluppatori affermati; è molto più sicuro rispetto allo scaricare un’app di uno sviluppatore che non abbia una comprovata esperienza.