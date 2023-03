Pinduoduo, una popolare app cinese per lo shopping con quasi 800 milioni di utenti attivi, è da poco stata sospesa dal Play Store, poiché Google ha trovato malware nelle versioni dell’app.

Le app dannose non sono state trovate su Google Play Store in quanto quest’ultimo non è disponibile in Cina, ma sono state trovate negli app store dei principali produttori di smartphone come Samsung, Huawei, OPPO e Xiaomi, un dettaglio che solleva preoccupazioni sui loro protocolli di sicurezza e sui processi di screening delle applicazioni.

Si tratta dell’ennesimo fatto che sottolinea l’importanza di scaricare app solo da fonti attendibili, ma quelle dei principali produttori di smartphone dovrebbero essere affidabili.

Message Guard è l’ultima aggiunta di Samsung nell’interfaccia One UI 5.1 che protegge il dispositivo dai cosiddetti attacchi zero-click, ossia quei malware in grado di colpire i dispositivi senza che l’utente esegua particolari azioni.

La piattaforma Pinduoduo non ha ancora commentato la questione, tuttavia Google ha sospeso l’app ufficiale dell’azienda nel Play Store, mentre indaga ulteriormente per fare chiarezza su quanto emerso.

