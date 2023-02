Bisogna sempre fare attenzione alle app che si installano sul proprio smartphone (e tablet) Android, anche se si tratta di app scaricate dal Google Play Store. In questo caso nel mirino sono finite una serie di app dedicate al fitness e la “solita” serie di giochi in stile casinò: andiamo a scoprire quali sono e perché disinstallarle subito dallo smartphone.

Occhio a queste app: disinstallatele subito

Partiamo dalle app dedicate all’attività fisica, che solitamente vanno sempre per la maggiore nelle prime settimane dell’anno. Si tratta in particolare di tre applicazioni che promettono ricompense in cambio di attività fisica, che in realtà nascondono potenziali minacce. Non solo gli utenti non sono stati in grado di riscattare le ricompense promesse, ma si sono ritrovati intrappolati in un ciclo infinito di annunci pubblicitari e alle prese con app in grado di accedere a diversi dati sensibili a bordo dello smartphone.

Purtroppo tutte e tre le app potevano contare su recensioni positive sul Google Play Store, tutte intorno alle 4 stelle su 5, e su più di 20 milioni di download prima di essere smascherate. Di quali app si tratta di preciso? Ebbene, stiamo parlando di:

Lucky Step: più di 10 milioni di download per questa app che conta i passi e promette di trasformarli in gettoni virtuali da scambiare con vari premi. Ovviamente era piena zeppa di pubblicità.

WalkingJoy: 5 milioni di download per WalkingJoy, un’app che promette di far guadagnare fino a 135 dollari camminando, girando una ruota o giocando a un mini-gioco. Anche questa costringeva a sorbirsi tonnellate di pubblicità in cambio di… niente.

Lucky Habit: anche questa con circa 5 milioni di download. In modo simile alle altre due, prometteva ricompense attraverso il conteggio dei passi e di alcune attività. In realtà, soltanto un contenitore di pubblicità senza alcun vero “gettone” in cambio.

Purtroppo non è finita qui, perché dobbiamo segnalarvi una serie di altre app dannose, che sono state classificate come app “command and control”, dato che sono in grado di diffondere malware sul telefono. Si tratta delle seguenti app:

Happy Step

King Blitz

Lucky Clover

Lux Fruits Game

Jewel Sea

Unlimited Score

Seven Golden Wolf Blackjack

Reflector

Golden Hunt

Tutte queste app includono giochi in stile casinò, come blackjack o slot machine, e nascondono insidie. Gli utenti potrebbero infatti essere spinti ad aggiungere metodi di pagamento da abbinare agli account, con rischio phishing in agguato. Fortunatamente sono state tutte rimosse dal Google Play Store, ma nel frattempo sono state scaricate da tantissimi utenti. Lo stesso sistema operativo dovrebbe avvisare gli utenti che le hanno installate di rimuoverle immediatamente.

L’elenco non è sicuramente esaustivo e sul negozio virtuale sono presenti diverse altre app potenzialmente dannose (come fatto notare anche dagli esperti di Dr. Web), che sono state capaci di aggirare i controlli della casa di Mountain View: proprio per questo motivo vi invitiamo ancora una volta a fare molta attenzione a cosa installate sul vostro smartphone Android. Date sempre un’occhiata alle recensioni (se ce ne sono troppe “sospette” lasciate perdere), tenendo conto non solo dei punteggi in sé, e non inserite mai dati personali e sensibili; fate attenzione anche ai permessi richiesti: se sono troppi o ingiustificati, state alla larga da quell’app.

