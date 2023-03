Samsung ha appena lanciato un nuovo smartphone economico che vanta una capiente batteria e connettività 5G. Ecco le caratteristiche, la disponibilità e i prezzi del nuovo Samsung Galaxy F14 5G.

Caratteristiche di Samsung Galaxy F14 5G

Samsung Galaxy F14 sfoggia un display LCD PLS da 6,6″ Corning Gorilla Glass 5 con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e risoluzione Full HD+ ed è trainato dal chipset Exynos 1330 5G.

Posteriormente il dispositivo presenta una fotocamera principale da 50 MP f/1.8 e un sensore macro da 2 MP, mentre frontalmente è disponibile una fotocamera selfie da 13 MP f/2.0 alloggiata nel notch a goccia. Samsung Galaxy F14 è alimentato da una batteria da 6.000 mAh con ricarica massima di 25 W.

Sul fronte del software questo smartphone esegue l’interfaccia OneUI Core 5.1 basata su Android 13 e l’azienda promette due importanti aggiornamenti Android e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza.

Disponibilità e prezzi di Samsung Galaxy F14 5G

Samsung Galaxy F14 debutterà in India il 30 marzo nelle tre varianti di colore OMG Black, GOAT Green e BAE Purple al prezzo di 12.990 rupie (circa 145 euro) per la versione da 4 di RAM e 128 GB di archiviazione e al prezzo di 14.490 rupie (circa 163 euro) per la variante da 6 + 128 GB. Al momento non abbiamo informazioni in merito a una eventuale commercializzazione del prodotto in altri mercati.

