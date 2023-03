Capita spesso che le versioni mobile dei siti Web si rivelino poco intuitive su Google Chrome a causa della mancanza di alcune funzionalità e ciò rende meno piacevole l’esperienza di visualizzazione.

Il popolare browser di Google può contare su un apposito interruttore che consente agli utenti di abilitare la visualizzazione desktop ma ciò richiede un intervento manuale (sia per l’attivazione che per la successiva disattivazione).

Il team di Google Chrome un paio di anni fa ha introdotto un interruttore che permette agli utenti di costringere i siti web a mostrare sempre la versione desktop e pare che gli sviluppatori abbiano deciso di migliorare l’esperienza ulteriormente con un’altra piccola novità al riguardo.

Una nuova chicca arriva su Google Chrome

Stando a quanto è stato scoperto da Mishaal Rahman, Google Chrome dovrebbe mostrare in automatico la versione desktop di un sito per impostazione predefinita ogni volta che l’utente lo visita quando seleziona l’interruttore del sito desktop nel menu di overflow.

In pratica, questa opzione dovrebbe essere applicata ogni volta che l’utente visiterà il sito in futuro e, pertanto, anche se si chiude una scheda e la si riapre in un secondo momento, il browser caricherà il sito in modalità desktop.

Sebbene questa funzionalità possa sembrare una sorta di passo indietro, soprattutto se si considera che i siti per dispositivi mobile sono adatti per gli schermi più piccoli, c’è da tenere presente che la versione mobile di un sito non dispone a volte di tutte le funzioni necessarie o proprio non funziona correttamente su un telefono.

Ad ogni modo, questa funzionalità, che dovrebbe essere già disponibile per tutti con la versione stabile del browser di Google, può essere disattivata in qualsiasi momento.

