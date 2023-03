Tra le tante applicazioni di Google una di quelle a cui il team di sviluppatori del colosso di Mountain View dedica più attenzioni è senza dubbio Google Chrome, per la quale nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento.

Ci riferiamo alla versione 111.0.5563.57/58 del popolare browser, destinata ai dispositivi basati su Android e che al momento è stata messa a disposizione soltanto di una ristretta cerchia di utenti.

Le novità della versione 111 di Google Chrome per Android

Purtroppo sul blog ufficiale il team di sviluppatori del colosso di Mountain View non si sbilancia sulle novità che sono state implementate, limitandosi a parlare di miglioramenti per quanto riguarda le prestazioni e la stabilità.

Non manca, ad ogni modo, l’introduzione delle classiche risoluzioni di alcuni bug riscontrati dagli utenti con le precedenti release del browser e il changelog completo può essere visualizzato sul sito dedicato (lo trovate seguendo questo link).

Così come anticipato dal team di Google alla fine del 2022, questa è la seconda versione di Google Chrome che viene rilasciata in versione early stable, ossia per alcuni giorni soltanto per un limitato numero di utenti, in modo da poter individuare eventuali bug rilevanti e risolverli prima che il browser venga messo a disposizione di tutti gli altri.

Nel corso dei prossimi giorni la versione 111 di Google Chrome per Android potrà essere scaricata da tutti attraverso il Google Play Store.

Come scaricare le nuove versioni del browser

Se desiderate provare in anticipo le novità di Google Chrome per Android potete scaricare le varie versioni beta dal Google Play Store (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile del browser è disponibile sullo store dedicato ai dispositivi Android e può essere scaricata attraverso il seguente badge: