Ieri OPPO ha lanciato in Cina la sua nuova serie di smartphone di punta composta da OPPO Find X6 e Find X6 Pro insieme al tablet OPPO Pad 2. Oggi la società ha annunciato la politica degli aggiornamenti software per questi dispositivi Android.

OPPO Find X6 riceverà 4 importanti aggiornamenti Android

Il produttore cinese ha annunciato che la serie OPPO Find X6 riceverà 4 importanti aggiornamenti Android e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza, un supporto che sembra doveroso considerando che si tratta di smartphone di punta.

Questa politica è in linea con quella di OnePlus 11 e quindi sia OPPO che OnePlus si stanno sostanzialmente avvicinando a Samsung e Google quando si tratta di aggiornamenti.

Resta da vedere se OPPO lancerà questi dispositivi al di fuori della Cina, in quanto è possibile che l’azienda si appoggi a OnePlus 11 per esportare il brand, tuttavia OPPO e OnePlus sono tecnicamente aziende separate per quanto entambe di proprietà di BBK Electronics.

Se la società deciderà di commercializzare OPPO Find X6 e Find X6 Pro anche nei mercati globali, dovrebbe includere lo stesso supporto software offerto in Cina.

