Gli Antivirus Android sono una protezione essenziale per tutti i dispositivi che usano questo sistema operativo.

La protezione di un dispositivo mobile è importante tanto quanto quella di un computer, anche se spesso nessuno ci pensa. Raramente viene installato un antivirus su uno smartphone, ma è una scelta che mette a rischio il vostro dispositivo e i vostri dati.

Anche la scelta di un antivirus gratuito è rischiosa, perché in questo modo siete convinti di essere protetti, ma in realtà il vostro smartphone Android è ancora esposto a virus e malware. Gli antivirus gratuiti possono tentarvi, perché promettono una protezione gratuita, ma avendo funzionalità ridotte proteggeranno il vostro dispositivo solo dai virus più comuni e non potranno fare nulla contro le minacce più recenti e pericolose.

Perché acquistare un antivirus Android a pagamento

Scegliere un antivirus Android a pagamento per il vostro dispositivo è la scelta migliore per garantire la sicurezza dei vostri dati. Pagando per un antivirus avrete una protezione più avanzata contro virus e malware di ogni tipo e una maggior protezione contro ogni tipologia di attacco al vostro dispositivo.

Senza contare che gli antivirus gratuiti non ricevono aggiornamenti periodici. E un software che non riceve aggiornamenti costantemente è un rischio per la sicurezza. Un caso lampante è quello del bug Follina, una falla nei software Microsoft che potrebbe consentire l’accesso ai vostri dati a pirati informatici. Questo tipo di bug si può risolvere esclusivamente con gli aggiornamenti di sicurezza di Microsoft.

Per acquistare un antivirus efficiente bisogna affidarsi ad un rivenditore affidabile: noi vi consigliamo Mr Key Shop, un negozio online di licenze software con un’esperienza di oltre 18 anni e che ha soddisfatto oltre 350.000 clienti. Come possono dimostrare le oltre 1.900 recensioni con media “Eccellente” su Trustpilot.

Su Mr Key Shop potete fare acquisti utilizzando metodi di pagamento tracciati e sicuri (PayPal, Amazon Pay, Apple Pay, ecc.), con il rilascio di regolare fattura. La consegna del software acquistato è immediata: la licenza digitale viene spedita via email, insieme ad una guida dettagliata per il download, l’installazione e l’attivazione del prodotto scelto. In caso di necessità, sono disponibili l’assistenza completamente gratuita e in italiano oltre alla garanzia “soddisfatti o rimborsati”.

Per quanto riguarda la sicurezza del vostro dispositivo Android, su Mr Key Shop potete acquistare alcuni dei migliori antivirus sul mercato (Norton, Avast, Kaspersky, ESET, McAfee, Bitdefender) e le migliori VPN, utili se dovete effettuare connessioni su reti hotspot pubbliche e volete una protezione elevata.

Nel catalogo online di Mr Key Shop potete anche trovare ottime offerte su altri software: i sistemi operativi Microsoft (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7); tutti i pacchetti Office (Office 2021, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010 e Office per Mac) e i prodotti Windows Server.

Qual è il miglior antivirus Android

Per scegliere il miglior antivirus Android potete leggere il nuovo report di Av-Comparative sulla Mobile Security 2022. In questo test sono state utilizzate oltre 3000 app dannose e un malware, per testare in condizioni di uso reale tutti i pro e i contro degli antivirus messi a confronto.

Avast, Bitdefender e Kaspersky hanno mostrato una protezione del 100%, mentre ESET si è dimostrato l’unico in grado di evitare falsi positivi. Tutti gli antivirus sono stati premiati con l’Award Level di sicurezza, ossia hanno raggiunto il massimo nella protezione dei dispositivi mobili.

Ma quali sono le caratteristiche dei migliori antivirus per Android?

AVAST

Avast è uno dei migliori antivirus sul mercato secondo AV-Comparative e uno degli antivirus più conosciuti. Una scelta perfetta per la protezione di un dispositivo Android da virus, malware e attacchi informatici di qualunque tipo.

Le versioni disponibili di AVAST per Android sono: Premium Security per PC, Mac, Android e iOS e SecureLine VPN per PC, Mac, Android e iOS.

La versione Premium Security garantisce di bloccare attacchi hacker e proteggere ogni tipo di dispositivo dalle app dannose e dai malware. Potete anche monitorare la rete Wi-Fi per controllare e segnalare eventuali tentativi di violazione in tempo reale. SecureLine VPN, invece, garantisce una navigazione anonima e sicura.

Acquista Avast

Bitdefender

Bitdefender è un antivirus ricco di funzionalità e con il pacchetto Bitdefender Mobile Security potrete utilizzarlo per proteggere il vostro dispositivo Android.

L’antivirus offre una protezione totale: una scansione delle installazioni per proteggere il dispositivo da ogni app potenzialmente dannosa; il blocco degli URL pericolosi, una funzionalità molto efficace per difendervi da siti con contenuti dannosi per il vostro dispositivo. Inoltre ci sono funzioni per proteggere i vostri dati, come l’app locker che blocca l’accesso ai vostri dati personali, e l’antifurto, in grado di individuare da remoto il dispositivo così da poterlo anche bloccare o cancellare completamente.

Acquista Bitdefender

ESET

ESET è in grado di bloccare il 100% delle minacce reali sul vostro dispositivo e garantire un’elevata protezione durante la navigazione.

ESET per Android è disponibile in due pacchetti: Internet Security per PC, MAC e Android e Mobile Security per Android.

Internet Security è utile per proteggere tutto quello che ha a che fare con internet e le attività online: pagamenti, password, accesso webcam, controllo smart home e, in generale, tenere protetta la vostra privacy online. Con la versione Mobile Security potete invece effettuare scansioni di sicurezza del dispositivo per individuare le minacce presenti e abilitare controlli automatici del dispositivo. Si possono abilitare anche funzioni extra come: il blocco delle app; filtro delle chiamate; analisi della rete domestica; la funzione “anti-theft”, per proteggere il dispositivo da accessi non autorizzati, o l’anti-phishing, per proteggere password e dati bancari.

Acquista ESET

McAfee

McAfee è un antivirus particolare perché offre moltissime funzioni e consuma poche risorse dei dispositivi. Per questo è un antivirus adatto a tutti, pur possedendo anche funzioni avanzate che possono essere sbloccate effettuando un abbonamento in-app.

I pacchetti che McAfee per Android offre sono due: Total Protection per PC, Mac, Android e IOS e Internet Security per PC, Mac e Android.

Le numerose funzioni che McAfee offre sono: firewall intelligente; scansione reti Wi-Fi; VPN integrata e illimitata; un sistema App Lock; un sistema Antifurto; un filtro antispam di alta qualità; vault di sicurezza per i file e diverse opzioni per rendere il dispositivo più veloce.

Acquista McAfee

Norton

Norton è un altro degli antivirus più famosi e più efficienti, offrendo un aggiornamento costante del database di virus, un elevato controllo sulle configurazioni delle scansioni e, allo stesso tempo, un consumo delle risorse inferiore agli altri antivirus.

I pacchetti Norton per Android disponibili sono: 360 Standard per PC, Mac, Android e iOS; 360 Premium per PC, Mac, Android e iOS e 360 Deluxe per PC, Mac, Android e iOS.

Con Norton 360 avrete una VPN integrata e 10 GB in cloud per l’archiviazione dei dati, oltre all’accesso a un firewall avanzato e un monitoraggio del dark web. L’unica vera differenza tra i pacchetti Standard, Deluxe e Premium è il traffico che offrono per la VPN e il numero di dispositivi che possono proteggere.

Acquista Norton

Kaspersky

Kaspersky è uno dei migliori antivirus sul mercato perché offre uno dei livelli di protezione più alti. Questo perché è in grado di proteggere il vostro dispositivo anche da minacce non ancora scoperte. Si tratta di un antivirus adatto ad ogni esigenza, permettendo scansioni rapide e configurabili.

I pacchetti Kaspersky per Android sono 3: Total Security per PC, Mac, Android e IOS; Internet Security per PC, Mac e Android e Internet Security per Android.

Tutti e tre i pacchetti offrono una funzione anti-ransomware tra le migliori attualmente disponibili sul mercato. La versione Internet Security garantisce una navigazione sicura combinando un firewall intelligente e un browser sicuro, così da poter effettuare transazioni bancarie in tutta sicurezza. Il pacchetto Total Security offre anche Kaspersky Safe Kids, con funzioni come posizione GPS, un password manager e uno strumento di backup su Windows.

Acquista Kaspersky

Perché installare un’app antivirus

La scelta di installare un’app antivirus su uno smartphone dipende da molti fattori, ma è certo che oggigiorno è necessaria. Se fino a una decina di anni fa gli smartphone erano molto meno diffusi, oggi sono utilizzati per la vita di tutti i giorni e sono continuamente connessi.

Con lo smartphone si gestiscono le email, il lavoro, i conti in banca, i pagamenti. Tutta la nostra vita è gestita attraverso gli smartphone e un hacker o un virus potrebbero fare danni enormi.

Non è un caso, infatti, che gli attacchi ai dispositivi Android si siano moltiplicati.

Di conseguenza, avrete bisogno di un’app antivirus in grado di proteggere il vostro dispositivo a 360 gradi, con una protezione in tempo reale durante la navigazione e delle scansioni in grado di riconoscere ogni tipo di virus e malware.

Conclusioni

La scelta del migliore antivirus per Android può essere complicata solo perché c’è l’imbarazzo della scelta. Proteggere il vostro dispositivo è un investimento sul vostro futuro e acquistando una licenza per un antivirus su Mr Key Shop sarete anche in grado di risparmiare fino al 70% sul prezzo di listino. Un prezzo irrisorio per proteggere la sicurezza dei vostri dati: perché rischiare?