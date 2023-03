Google Pixel 6a torna in offerta su Amazon, questa volta in bundle con il caricabatterie originale da 30 W. Lo smartphone della casa di Mountain View consente di provare l’esperienza Pixel senza spendere grosse cifre e mettendo a disposizione ingombri e peso contenuti. Vediamo come approfittarne dello sconto di oggi.

Google Pixel 6a in offerta nel bundle con caricabatterie da 30 W

Lo abbiamo definito “pixellino”, sia per le dimensioni sia per le specifiche tecniche più contenute rispetto ai fratelli maggiori. A bordo abbiamo uno schermo OLED 20:9 da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate di tipo classico, “fermo” a 60 Hz. Se per voi non è un problema rinunciare a una frequenza di aggiornamento più elevata, potrete godervi l’esperienza Pixel a una cifra contenuta. Il cuore del prodotto Google è il SoC Tensor costruito “in casa”, al quale vengono affiancati 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 2.2.

Il comparto fotografico è composto da tre sensori in tutto: nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale Sony IMX363 Dual Pixel da 12,2 MP (f/1.7) con PDAF e OIS e un sensore ultra-grandangolare IMX386 da 12 MP, mentre frontalmente una fotocamera con sensore IMX355 da 8 MP e obiettivo integrato nello schermo tramite foro centrale. Non mancano connettività 5G (dual SIM con eSIM), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 4400 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 18 W.

Come probabilmente saprete, normalmente Google Pixel 6a non viene venduto con il caricabatterie incluso nella confezione. Proprio a questo serve il bundle su Amazon, dove potete acquistare lo smartphone in offerta a 369 euro (anziché 488 di listino) con il caricabatterie USB-C originale Google da 30 W. Se siete interessati potete procedere all’acquisto seguendo il link qui sotto. Più in basso potete dare un’occhiata alla nostra recensione per eventuali indecisioni.

Acquista Google Pixel 6a in offerta

