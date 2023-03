A poche ore di distanza dall’annuncio ufficiale nuovi leak tornano a far parlare di Samsung Galaxy A54 5G, che si mostra in un primo video unboxing, e Samsung Galaxy A34 5G, la cui pagina è apparsa sul sito ufficiale svizzero dell’azienda coreana.

Di Samsung Galaxy A54 5G sappiamo ormai praticamente tutto: il canale YouTube Vy Vo Xuan ha da poco pubblicato un video unboxing, mostrandoci lo smartphone in tutte le sue caratteristiche estetiche ed andando ad elencare le specifiche tecniche ufficiali. Il dispositivo verrà venduto in una confezione molto basilare con all’interno, oltre allo smartphone, un cavo USB di tipo C (niente caricatore, quindi) e il gancio per estrarre la scheda SIM.

Queste le caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy A54 5G, che possiamo dare ormai quasi per certe nell’attesa dell’annuncio ufficiale:

Display: Super AMOLED da 6,4” FHD+ (1080 x 2340 pixel) con refresh rate a 120 Hz

SoC: Samsung Exynos 1380 (5 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G68 MC4

Memoria RAM: 6/8GB

Spazio di archiviazione: 128/256 GB, espandibili tramite scheda microSD

Fotocamera posteriore: 50 MP principale, 12 MP ultra-grandangolare, 5 MP macro

Fotocamera anteriore: 32 MP

Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Certificazione IP67

Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida cablata a 25 W

Sistema operativo: One UI 5.1 basata su Android 13

dimensioni 158,2 x 76,7 x 8,2 mm

Peso 202 grammi

Le specifiche tecniche di Samsung Galaxy A34 5G appaiono sul sito ufficiale

Il sito ufficiale svizzero di Samsung ha inoltre messo a listino il non ancora annunciato Samsung Galaxy A34 5G, mostrandoci una serie di render ufficiali ed elencando le specifiche tecniche complete. Il dispositivo arriverà nei colori Awesome Silver, Awesome Lime, Awesome Violet e Awesome Graphite.

Display: Super AMOLED da 6,6” FHD+ (1080 x 2340 pixel) con refresh rate a 120 Hz

SoC: MediaTek Dimensity 1080

Memoria RAM: 6/8GB

Spazio di archiviazione: 128/256 GB, espandibili tramite scheda microSD

Fotocamera posteriore: 48 MP principale, 8 MP ultra-grandangolare, 5 MP di profondità

Fotocamera anteriore: 13 MP

Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida cablata a 25 W

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Certificazione IP67

Potete visualizzare i render ufficiali di Samsung Galaxy A34 5G nella galleria in basso, nell’attesa dell’annuncio ufficiale che confermerà anche il prezzo di listino.