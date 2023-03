Giornata di aggiornamenti quella odierna, non solo per il colosso cinese Xiaomi che continua la distribuzione dell’ultima versione della propria interfaccia MIUI 14 su alcuni dispositivi, ma anche per Nothing che rilascia un aggiornamento contenente diverse novità. Scopriamo insieme cosa c’è di nuovo.

Xiaomi 11T Pro riceve la MIUI 14 basata su Android 13

Xiaomi 11T Pro fu lanciato sul mercato nel 2021, equipaggiato con Android 11, in seguito nel corso del tempo lo smartphone ha beneficiato della versione successiva del robottino, ovvero Android 12; ora l’azienda inizia le manovre per il rilascio dell’ultima versione disponibile del nostro amato sistema operativo mobile, insieme all’ultima versione dell’interfaccia proprietaria.

L’aggiornamento è in fase di distribuzione per le varianti globali del dispositivo, con il numero build V14.0.1.0.TKDINXM introduce quindi la MIUI 14 basata su Android 13, facendo sì che lo smartphone possa ottenere tutte le novità elencate nel changelog di seguito e introducendo contestualmente le patch di sicurezza di febbraio 2023:

Highlights

MIUI uses less memory now and keeps being swift and responsive over much more extended periods.

Attention to detail redefines personalization and brings it to a new level.

Basic experience

Personalization

Super icons will give your Home screen a new look. (Update the Home screen and Themes to the latest version to be able to use Super icons.)

Home screen folders will highlight the apps you need most making them just one tap away from you.

More features and improvements

Search in Settings is now more advanced. With search history and categories in results, everything looks much crisper now.

System

Stable MIUI based on Android 13

Updated Android security patch to February 2023. Increased System security.

Qualora foste possessori di Xiaomi 11T Pro, per controllare la presenza dell’aggiornamento dovrete recarvi nelle Impostazioni del dispositivo, Informazioni sul telefono, cliccare sull’icona MIUI e in seguito su Controlla aggiornamenti.

Android 13 e MIUI 14 in arrivo anche per Xiaomi Pad 5

Anche il tablet dell’azienda Xiaomi Pad 5, lanciato nel 2021 con Android 11 a bordo e MIUI 12.5, dopo aver ricevuto le successive versioni sia del sistema che dell’interfaccia proprietaria, si appresta ora a ricevere la MIUI 14 basata su Android 13; oltre a ciò l’update porta sul dispositivo anche le ultime patch di sicurezza di febbraio 2023.

A differenza del changelog degli aggiornamenti MIUI 14 per smartphone, quello di Xiaomi Pad 5 non è altrettanto dettagliato, ma sappiamo che l’interfaccia proprietaria dell’azienda introduce diverse funzionalità pensate apposta per i tablet, contribuendo con l’aggiornamento a migliorare l’esperienza d’uso degli utenti su questa tipologia di dispositivo. Di seguito il breve changelog dell’aggiornamento:

System

Stable MIUI based on Android 13

Updated Android Security Patch to February 2023. Increased system stability.

More features and improvements

Search in Settings is now more advanced. With search history and categories in results. everything looks much crisper now.

Anche in questo caso, per controllare la presenza dell’update qualora non abbiate ricevuto la relativa notifica, vi basterà recarvi nelle Impostazioni del dispositivo.

Nothing OS 1.5.3 è in distribuzione per lo smartphone dell’azienda

Nothing ha appena annunciato la disponibilità dell’ultimo aggiornamento per il suo sistema operativo mobile, montato a conti fatti esclusivamente su Nothing Phone (1); l’update porta il software alla versione 1.5.3 introducendo diverse correzioni di bug, miglioramenti per l’aspetto grafico, per le prestazioni, nuovi sfondi e altro, oltre alle patch di sicurezza di febbraio 2023.

Viene altresì introdotto un nuovo “algoritmo di gestione della memoria”, in grado di ridurre l’utilizzo della CPU e dell’energia quando si riaprono le app dopo che sono state chiuse, inoltre l’update introduce anche il supporto per le prossime Nothing Ear (2).

Per quanto riguarda la risoluzione di bug, vengono menzionati i precedenti problemi dei LED posteriori con le chiamate WhatsApp, i problemi di riproduzione di YouTube, nonché alcuni problemi con la modalità Luce notturna, tutti apparentemente risolti.

Se siete possessori di un Nothing Phone (1) potete controllare l’eventuale presenza dell’aggiornamento nelle Impostazioni del dispositivo, considerate che potrebbe volerci qualche giorno prima che sia disponibile per tutti, visto il graduale rilascio da parte dell’azienda.

