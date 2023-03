In Rete continuano a susseguirsi le anticipazioni su OPPO Find X6 Pro, atteso nuovo smartphone di fascia alta che nelle scorse ore è stato il protagonista di una nuova apparizione.

In attesa dell’evento di lancio ufficiale, in programma per il mese di marzo, è stata pubblicata una foto che ci mostra il comparto fotografico posteriore dello smartphone, confermando il design già emerso in precedenza.

Ecco il comparto fotografico di OPPO Find X6 Pro

La foto dal vivo di OPPO Find X6 Pro, pubblicata dal popolare leaker evleaks su Twitter, ci mostra un modello in colorazione verde e il comparto fotografico caratterizzato da 3 sensori, uno dei quali periscopico.

La foto ci permette di osservare anche il logo Hasselblad, popolare brand che ha collaborato alla sua realizzazione e quello MariSilicon (NPU che migliorerà l’elaborazione complessiva delle immagini catturate dal device).

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, tra le principali caratteristiche del nuovo smartphone di OPPO dovremmo trovare un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione 2K, tecnologia LTPO e luminosità massima di 2.500 nits, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 100 W) e interfaccia ColorOS basata su Android 13.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, OPPO Find X6 Pro dovrebbe poter contare su un senore primario Sony IMX989 da 1 pollice con risoluzione 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare e da un teleobiettivo. Frontalmente, invece, gli utenti dovrebbero fare affidamento su un sensore Sony IMX709 da 32 megapixel.

In Cina la nuova serie di OPPO dovrebbe essere lanciata il 21 marzo mentre al momento non vi sono informazioni su quando potrebbe essere lanciata la variante destinata ai mercati internazionali.

Sarà interessante, inoltre, scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare il nuovo smartphone di punta di OPPO.

