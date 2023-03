Dovrebbe mancare ormai poco tempo alla presentazione ufficiale della nuova gamma di smartphone Samsung Galaxy A, i dispositivi in questione, soprattutto Galaxy A54 e Galaxy A34 sono già stati oggetto di diverse indiscrezioni negli ultimi tempi, tanto che le informazioni su di loro sono già parecchie (sebbene non certe fino alla presentazione).

L’azienda coreana è consapevole del successo dei propri dispositivi di fascia media che, negli ultimi anni, hanno fatto registrare ottime vendite in tutti i mercati; considerando ciò e tenendo bene a mente il periodo che stiamo attraversando, non dovremmo stupirci più di tanto di un eventuale aumento dei prezzi rispetto alla passata generazione.

Giusto ieri abbiamo visto alcune indiscrezioni, provenienti dal leaker SnoopyTech, circa i presunti prezzi di vendita degli smartphone sopra citati, oggi nuove informazioni giungono grazie a Roland Quandt che attraverso un post su Twitter dà le sue indicazioni sui prezzi europei di Galaxy A54 e Galaxy A34.

Ecco i presunti prezzi europei di Samsung Galaxy A54 e Galaxy A34

Come detto in apertura, manca poco alla presentazione da parte dell’azienda dei nuovi dispositivi di fascia media, dispositivi che rispetto al passato verranno probabilmente lanciati ad un prezzo maggiore.

Partiamo con Samsung Galaxy A54, la cui scheda tecnica, stando alle ultime notizie, dovrebbe essere la seguente:

Display: Super AMOLED da 6,4” FHD+ (1080 x 2340 pixel) con refresh rate a 120 Hz

SoC: Samsung Exynos 1380 (5 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G68 MC4

Memoria RAM: 6 o 8 GB

Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB, espandibili tramite scheda microSD

Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 50 MP Sensore ultra-grandangolare da 12 MP Sensore macro da 5 MP

Fotocamera anteriore: 32 MP (in un notch a goccia)

Reti mobili: Dual SIM (due nano-SIM), 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Certificazione IP67

Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida cablata a 25 W

Sistema operativo: One UI 5 basata su Android 13

Bene, stando a quanto condiviso, il dispositivo dovrebbe avere un costo di 499 euro per la versione 8 GB di RAM + 128 GB di memoria interna, mentre per la configurazione 8 GB + 256 GB sarebbe necessario un esborso di 549 euro.

Passiamo ora al fratello minore, Galaxy A34, di cui ricapitoliamo la presunta scheda tecnica:

Display: Super AMOLEDda 6,6” FHD+(1080 x 2340 pixel) con refresh rate a 120 Hz

SoC: MediaTek Dimensity 1080(6 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G68 MC4

Memoria RAM: 6 o 8 GB

Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB, espandibili tramite scheda microSD

Fotocamera posteriore: triplacon flash LED Sensore principale da 48 MP Sensore ultra-grandangolare da 8 MP Sensore macro da 5 MP

Fotocamera anteriore: 13 MP(in un notch a goccia)

Reti mobili: Dual SIM(due nano-SIM), 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.x, GPS, NFC, USB Type-C

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Certificazione IP67

Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida cablata a 25 W

Sistema operativo: One UI 5 basata su Android 13

Secondo quanto riportato da Quandt, Galaxy A34 avrebbe un costo di 399 euro nella configurazione 6 GB di RAM + 128 GB di memoria interna e di 479 euro per la versione 8 GB + 256 GB.

Potete già scaricare gli sfondi ufficiali di Galaxy A54 e Galaxy A34

Se come detto manca ormai davvero poco all’ufficializzazione dei dispositivi in questione, oltre ai vari rumor trapelano ora anche gli sfondi ufficiali dei due futuri smartphone di fascia media di Samsung.

I colleghi di XDA sono infatti venuti in possesso dei wallpaper di Galaxy A54 e Galaxy A34 che comprendono un totale di 21 immagini statiche così suddivise: 13 sfondi One UI comuni, 4 sfondi One UI 5, 3 sfondi con motivi astratti e 1 sfondo specifico per dispositivo.

Oltre a questi sono disponibili anche due sfondi animati, uno per ciascun dispositivo. Siete curiosi di dare un’occhiata e recuperare qualche nuovo sfondo per il vostro smartphone? Non vi resta che seguire questo link per scaricare il file zip contenente tutti gli sfondi sopra menzionati ad alta risoluzione.

