OPPO Find N2 Flip è uno degli smartphone del momento: il nuovo pieghevole ha da poco fatto il suo debutto ufficiale in Europa ed è oggi protagonista di una nuova iniziativa promozionale di OPPO. La casa cinese, in qualità di sponsor ufficiale della competizione, ha nominato il suo OPPO Find N2 Flip come “smartphone ufficiale” della UEFA Champions League, competizione oramai entrata nel vivo con il ritorno degli ottavi di finale. Il primo appuntamento per lo smartphone di OPPO, nel suo nuovo ruolo ufficiale, si svolge in questi giorni a Londra Westfield. Il brand, infatti, ha inaugurato un pop-up store per celebrare al meglio la sponsorizzazione dando la possibilità ai tifosi di vincere biglietti per le prossime partite di Champions League in calendario.

OPPO celebra il lancio europeo di Find N2 Flip con un pop-up store dedicato alla UEFA Champions League

Il nuovo pop-up store di OPPPO è stato inaugurato in queste ore presso Westfield Square, grande centro commerciale a ovest di Londra, con la presenza di un’ospite d’eccezione, l’ex Pallone d’Oro, Michael Owen. Fino al prossimo 10 di marzo, per tutti i visitatori ci sarà la possibilità di scoprire le caratteristiche del nuovo Find N2 Flip, smartphone che punta a diventare un importante riferimento del mercato dei pieghevoli, proponendo tante funzionalità esclusive, a partire dal display esterno di dimensioni nettamente superiori rispetto alla concorrenza.

Se vi trovate a Londra, quindi, e avete modo di visitare il pop-up store di OPPO, oltre a scoprire da vicino le caratteristiche dello smartphone, avrete la possibilità di provare a vincere biglietti per la Champions League delle partite in programma questo mese. In particolare, i biglietti in palio riguarderanno le partite tra Chelsea e Borussia Dortmund, Napoli e Eintracht Francoforte oltre che Porto e Internet. In mostra ci sarà anche una replica reale della Coppa Europea, il trofeo in palio con la Champions League. Da notare che un’iniziativa analoga è in corso a Shanghai.

Leggi anche: Recensione OPPO Find N2 Flip: un pieghevole concreto, diverso dagli altri