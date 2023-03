Non solo Galaxy A33 5G in offerta quest’oggi: anche il fratellone Samsung Galaxy A53 5G viene proposto a un ottimo prezzo grazie a un consistente sconto. In queste ore potete approfittare di un ribasso di più di 150 euro su quello che è probabilmente lo smartphone di fascia media più richiesto della gamma (e forse non solo).

Samsung Galaxy A53 5G in offerta in versione 6-128 GB

Samsung Galaxy A53 5G è uno dei prodotti più apprezzati del produttore sud-coreano: nonostante un debutto forse non particolarmente entusiasmante dovuto a un prezzo di vendita un po’ troppo vicino ai 500 euro e a qualche problemino di gioventù, lo smartphone si è ritagliato la sua bella fetta di mercato. Nel corso dei mesi sono arrivati alcuni aggiornamenti software migliorativi e il prezzo è sceso fino ad arrivare a cifre più intriganti.

Galaxy A53 5G è uno smartphone completo, con display Infinity-O Super AMOLED da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte integrato, e SoC Exynos 1280 octa core, affiancato, nella versione in offerta, da 6 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD). Il comparto fotografico include una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP con OIS, ultra-grandangolare da 12 MP, macro da 5 MP e per la profondità da 5 MP, e una singola fotocamera frontale da 32 MP integrata con un piccolo foro nello schermo.

A disposizione connettività 5G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, GPS, NFC e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata fino a 25 W (attenzione, il caricabatterie non è incluso nella confezione di vendita). Il dispositivo è stato lanciato con Android 12 e One UI 4.1, ma ha già ricevuto Android 13 con la One UI 5.0 da diverse settimane e sta accogliendo proprio in questi giorni la One UI 5.1 con alcune delle novità viste sulla gamma Galaxy S23.

Samsung Galaxy A53 5G ha debuttato al prezzo consigliato di 469,90 euro (versione 6-128 GB), ma ora potete acquistarlo in offerta su eBay a 315 euro nella colorazione Awesome Black, con spedizione compresa. Il venditore ha quasi 30.000 feedback positivi, offre la possibilità di pagare tramite PayPal (eventualmente con importo rateizzabile in tre mesi) e le garanzie del servizio eBay Premium. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso, mentre in fondo potete trovare sia la nostra recensione iniziale, sia la riprova effettuata più di recente.

