Il mese di marzo prende il via con una serie di nuove offerte proposte dallo store di OnePlus. Chi è alla ricerca di uno smartphone o di un altro dispositivo del brand potrà, quindi, sfruttare una serie di occasioni disponibili a partire da oggi e fino alla fine del mese (o fino ad esaurimento scorte). Gli sconti sono diversi e coinvolgono buona parte della gamma di OnePlus. Vediamo, quindi, tutti i dettagli relativi alla nuova serie di offerte dello store di OnePlus.

Lo store di OnePlus lancia le nuove offerte di marzo 2023

Prendono il via oggi le offerte di marzo dello store di OnePlus. A disposizione degli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone ci sono diversi sconti sia sugli ex top di gamma (OnePlus 10 Pro e 10T) che sui mid-range della serie Nord. Da notare anche alcune offerte sulla gamma di Buds di casa OnePlus. In alcuni casi, inoltre, c’è anche la possibilità del trade-in per ottenere uno sconto aggiuntivo. C’è poi la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con Klarna.

Tra le offerte più interessanti troviamo le proposte dedicate a OnePlus 10 Pro, l’ex top di gamma del brand con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e con un comparto fotografico di primo piano. Lo smartphone in questione è disponibile al prezzo scontato di:

719 euro invece di 919 euro per la variante 8 GB + 128 GB

invece di 919 euro per la variante 799 euro invece di 999 euro per la variante 12 GB + 256 GB

Rispetto ai prezzi indicati è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo con il trade in (con 100 euro di extra sconto immediato e 200 euro di credito). Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Da notare anche l’offerta dedicata al più recente OnePlus 10T. Lo smartphone con Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 viene ora proposto a:

619 euro invece di 719 euro per la variante 8 GB + 128 GB

invece di 719 euro per la variante 739 euro invece di 819 euro per la variante 16 GB + 256 GB

Anche in questo caso è possibile ottenere un risparmio aggiuntivo con il bonus garantito dal trade in (con 50 euro di sconto immediato extra e 200 euro di credito). L’offerta è disponibile di seguito:

Da non sottovalutare anche le offerte dedicate alla gamma OnePlus Nord. In questo caso, infatti, ci sono sconti per il Nord 2T, il Nord CE 2, il Nord 2 e il Nord CE 2 Lite. Lo sconto effettivo varia da modello a modello e le occasioni di risparmio non mancano di certo. Le offerte sono le seguenti (per accedervi basta cliccare sul link relativo):

Le offerte OnePlus non si fermano qui. Per tutto il mese di marzo, infatti, sarà possibile acquistare a prezzo scontato anche le OnePlus Buds. Ecco quali sono i modelli attualmente proposti a prezzo ridotto:

Tutte le nuove offerte dello store di OnePlus sono attive da oggi e termineranno il prossimo 31 di marzo (o fino ad esaurimento scorte).

