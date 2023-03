È tempo di aggiornamenti in casa Samsung e OnePlus: il colosso sudcoreano continua il processo di espansione della One UI 5.1 basata su Android 13 che arriva, questa volta, su Samsung Galaxy M53 5G e M42 5G. Dall’altro lato OnePlus rilascia il primo aggiornamento concreto al neo arrivato OnePlus 11R, così conosciuto nel mercato indiano, o OnePlus Ace 2 se facciamo riferimento al mercato cinese.

Scopriamo i dettagli di questi aggiornamenti software rilasciati dalle due aziende e in che modo cambiano l’esperienza utente sui suddetti dispositivi.

Samsung porta la One UI 5.1 su Galaxy M53 5G e M42 5G

Samsung ha ormai acquisito la nomea di azienda virtuosa per quanto concerne il supporto software dei propri smartphone; un titolo duramente guadagnato sul campo nel corso degli anni grazie a una costante attenzione tanto ai dispositivi di fascia alta quanto a quelli appartenenti alla categoria media e bassa. Rientrano in questo discorso Galaxy M53 5G e M42 5G, protagonisti dell’aggiornamento alla One UI 5.1.

L’aggiornamento giunge su Galaxy M53 con la versione firmware M536BXXU2CWB3, ha una dimensione di 1,23 GB e porta in dote innanzitutto le patch di sicurezza di febbraio 2023 nonché alcune migliorie e correzioni di errori. Stesso discorso riguarda Galaxy M42 il cui aggiornamento arriva con una versione firmware siglata M426BXXU4DWB1 e pesa 996 MB.

Su entrambi gli smartphone la One UI 5.1, portata al debutto dalla serie Samsung Galaxy S23, apporta interessanti novità soprattutto sulle app di Samsung introducendo interessanti funzioni come la modalità “Manutenzione” la quale si occuperà di congelare i dati personali presenti sul telefono per impedire che essi siano accessibili nel momento in cui il dispositivo si dovesse trovare in assistenza.

Segnaliamo, inoltre, la presenza di nuovi widget dinamici per l’app del meteo e lo stato delle batterie degli accessori Bluetooth collegati nonché il widget Smart Suggestions in grado di imparare dall’uso quotidiano dello smartphone al fine di suggerire applicazioni e scorciatoie al momento opportuno.

E queste sono solo alcune delle novità portate in dote dall’aggiornamento alla One UI 5.1 che va a impattare praticamente ogni area dell’interfaccia proprietaria: dal multitasking al comparto fotografico passando per Samsung Internet.

Sebbene l’aggiornamento su entrambi gli smartphone pare essere disponibile solo in Ucraina e Russia, nelle prossime settimane è previsto l’approdo sui dispositivi nel resto d’Europa.

Per aggiornare Samsung Galaxy M53 5G e M42 5G basterà recarsi nelle impostazioni e seguire il percorso “Aggiornamento software > Scarica e installa”.

OnePlus 11R/Ace 2 si aggiorna per la prima volta

A quasi un mese di distanza dalla presentazione, OnePlus torna a rivolgere le proprie attenzioni su OnePlus 11R o anche conosciuto come Ace 2, nomenclatura legata al mercato indiano o cinese rispettivamente. Ebbene, questa volta ci occupiamo della controparte indiana che ha ricevuto il primo aggiornamento alla OxygenOS 13 nella forma della versione firmware A.08.

Com’è ormai ampiamente noto, OnePlus e OPPO sono, di fatto, un’unica entità la quale riserva due interfacce personalizzate diverse in base al mercato di destinazione: ColorOS 13 in Cina e OxygenOS 13 al di fuori dei confini casalinghi. In entrambi i casi si tratta comunque di una personalizzazione di Android 13.

Terminato questo breve excursus, riprendiamo a parlare dell’aggiornamento il cui punto forte è rappresentato dai miglioramenti alle prestazioni del comparto fotografico, in particolar modo per quanto concerne la gestione dell’esposizione, dei colori e delle foto scattate utilizzando la modalità notturna.

Le migliorie non si fermano qui come citato dal changelog ufficiale che trovate di seguito e sul blog ufficiale di OnePlus:

Sistema Migliorata la stabilità del sistema.

Migliorate le prestazioni del sistema. Comunicazione Migliorata la stabilità delle comunicazioni.

Migliorata la stabilità delle connessioni Bluetooth.

Migliorata la stabilità della connessione Wi-Fi. Fotocamera Miglioramenti alle foto scattate in modalità Notte.

Migliorati gli effetti di ritocco della fotocamera anteriore.

Migliorate le prestazioni della fotocamera per colori più vividi, migliore effetto di esposizione e maggiore chiarezza.

L’aggiornamento è attualmente disponibile in India, regione da cui è partito, e sarà disponibile nelle prossime settimane anche in Europa.

Per aggiornare OnePlus 11R/Ace 2 sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software”.

Nel rilascio del suddetto firmware, OnePlus ha tenuto a precisare che OnePlus 11R riceverà supporto per 3 anni di aggiornamenti principali e quattro di patch di sicurezza; questa decisione, dunque, esclude il dispositivo dalla nuova politica di aggiornamenti introdotta dall’azienda che offre quattro anni di major updates e cinque di patch di sicurezza.

