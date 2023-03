Negli ultimi tempi abbiamo visto diversi produttori di smartphone seguire l’esempio di Google e Samsung per quel che riguarda il supporto software dei propri dispositivi, tuttavia le nuove politiche in materia di aggiornamenti vengono solitamente applicate ai nuovi telefoni e non sono certo retroattive.

Di conseguenza, gli smartphone che hanno già beneficiato di quello che era il loro ciclo di update stimato all’inizio della commercializzazione, si stanno dirigendo verso la fine del supporto software da parte del loro produttore. È questo il caso di oggi, quattro smartphone Redmi non riceveranno più alcun tipo di aggiornamento, scopriamo insieme quali.

Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi 8A Dual e Redmi K30 5G Speed Edition non riceveranno più aggiornamenti

È normale che uno smartphone, prima o poi, non venga più supportato dal produttore, le alternative ci sono anche senza voler acquistare un nuovo dispositivo, ma rivolgersi al modding prevede un minimo di conoscenza che solitamente va al di là delle competenze dell’utente comune.

Ad ogni modo, Redmi ha aggiornato la lista degli smartphone che hanno concluso il loro ciclo di supporto software: Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi 8A Dual e Redmi K30 5G Speed Edition vanno quindi ad unirsi ad una serie di smartphone ormai caduti nel dimenticatoio.

Gli smartphone in questione sono stati lanciati sul mercato a inizio 2020, tutti ad eccezione di Redmi 8A Dual (che in quanto dispositivo entry level ha ricevuto un solo aggiornamento) hanno già ricevuto i loro due major update, motivo per cui l’azienda ha deciso di interrompere il supporto software.

