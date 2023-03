Qualche giorno fa, in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, il colosso cinese non ha solo lanciato la versione globale della nuova famiglia Xiaomi 13, ma ha anche dato indicazioni su quelle che sono le tempistiche di rilascio dell’aggiornamento all’ultima versione dell’interfaccia proprietaria MIUI 14.

In effetti avevamo già avuto modo di vedere la timeline in questione, solo che riportava le tempistiche di aggiornamento esclusivamente per gli smartphone Xiaomi e Redmi; ora anche POCO ha condiviso la roadmap del rilascio per i propri smartphone, scopriamo dunque insieme quali dispositivi del brand riceveranno l’update alla MIUI 14 e quando.

POCO condivide la roadmap dell’aggiornamento alla MIUI 14 globale

Come detto in apertura, in seguito alla presentazione in quel di Barcellona, l’azienda madre Xiaomi ha subito condiviso quali dispositivi suoi e del sotto brand Redmi avrebbero ricevuto l’aggiornamento alla nuova versione dell’interfaccia proprietaria. Anche POCO, altro noto sotto marchio di Xiaomi, ha condiviso le tempistiche di rilascio dell’aggiornamento per i propri smartphone che riceveranno l’update come segue:

Q1 2023:

POCO X5Pro 5G

Q2 2023:

POCO F4 5G

POCO F3GT

POCO X3Pro

POCO M5

POCO M4 5G

POCO C55

Q3 2023:

POCO M4Pro

POCO X4Pro 5G

POCO M4Pro 5G

Le novità introdotte

La MIUI è forse una delle interfacce proprietarie nel panorama Android più controverse, vanta infatti schiere di detrattori e ammiratori in egual misura, segno di come tutto in buona sostanza dipenda spesso dai gusti personali; al di là dell’aspetto grafico però, ci sono diversi aspetti che possono influire in maniera positiva o negativa su quella che è l’esperienza d’uso degli utenti.

Consapevole di ciò, Xiaomi si è concentrata in primo luogo sull’efficienza e sull’alleggerimento del sistema operativo, grazie all’ottimizzazione delle risorse di sistema, questo porta inoltre il sistema ad occupare una minor parte dello spazio di archiviazione disponibile sui dispositivi. Un altro aspetto a vantaggio della memoria occupata, si può trovare nella nuova funzione grazie alla quale il sistema comprime automaticamente le app utilizzate raramente.

Anche l’aspetto grafico generale viene leggermente rivisto, l’interfaccia offre ora maggiori possibilità di personalizzazione grazie a tutta una serie di nuove icone e cartelle, numerosi widget e sfondi, introducendo un nuovo design che dovrebbe rendere la schermata principale più intuitiva per gli utenti.

Inoltre vengono introdotte novità anche per quel che concerne la privacy, visto che ora gli elementi sensibili vengono elaborati direttamente sul dispositivo; in ultimo è stata migliorata la gestione dei dispositivi connessi, permettendo agli utenti di passare da un device all’altro in maniera semplice e rapida.

