Google Pixel 7 scende ancora di prezzo ed è disponibile in offerta con uno sconto di quasi 100 euro rispetto al listino consigliato. Lo smartphone della casa di Mountain View è in promozione nelle colorazioni Verde cedro e Bianco ghiaccio e nella versione da 128 GB.

Il prezzo di Google Pixel 7 scende ancora con questa offerta

Google Pixel 7 è uno degli smartphone più apprezzati nel mondo Android, grazie a specifiche tecniche equilibrate e di buon livello, unite a un prezzo di vendita non troppo alto e all’esperienza software che è in grado di garantire. Si tratta di uno dei pochi modelli con i quali potete provare la prima versione di test di Android 14, attualmente in Developer Preview.

Lo smartphone offre uno schermo gOLED da 6,32 pollici, con refresh rate fino a 90 Hz, risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080 pixel) e vetro Gorilla Glass Victus, e come cuore dispone del SoC Google Tensor di seconda generazione, affiancato dal chip di sicurezza Titan M2, da 8 GB di RAM LPDDR5X e da 128 GB di memoria interna UFS 3.1. La casa di Mountain View punta molto sul comparto fotografico, seppur con qualche rinuncia rispetto al modello Pro: a bordo abbiamo una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS e PDAF) e ultra-grandangolare da 12 MP, e una fotocamera anteriore da 10,8 MP integrata nello schermo tramite un piccolo foro centrale.

La connettività è completa, a eccezione della porta per il jack audio da 3,5 mm: troviamo 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. Non mancano certificazione IP68 contro acqua e polvere e altoparlanti stereo. La batteria è da 4355 mAh, ma purtroppo offre una ricarica non troppo rapida (20 W, con cavo); supporta anche la ricarica wireless e quella inversa, per la ricarica di accessori o altri dispositivi.

Google Pixel 7 è stato lanciato in Italia lo scorso ottobre al prezzo consigliato di 649 euro, ma ora potete acquistarlo in offerta su eBay a un prezzo di partenza di 565,99 euro nella colorazione Verde cedro. In promozione anche la versione Bianco ghiaccio, che richiede un paio di euro in più (568). Se siete interessati potete cliccare sui link qui in basso, mentre in fondo potete consultare la nostra recensione per eventuali indecisioni.

