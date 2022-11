È giunto il momento di dare uno sguardo da vicino a Google Pixel 7a, dopo le innumerevoli informazioni tecniche emerse nelle ultime settimane: adesso, finalmente, grazie a onleaks e smartprix, possiamo vedere com’è fatto esteticamente, con tanto di dimensioni fisiche.

Google Pixel 7a messo a nudo dai primi render affidabili

Ciò che emerge subito dai render messi online è che Google Pixel 7a non si discosterà tanto dal suo predecessore, seppur mixerà parte del design dei Google Pixel 7; avrà un aspetto estetico in perfetta nuova filosofia di Google, per cui non avrà niente in comune con i vecchi Pixel della serie a.

Questo significa che avrà l’ormai distintiva barra posteriore con all’interno, attenzione, ben due fotocamere e un flash LED che avrà i bordi curvi e uniti al frame laterale, una superficie posteriore libera con al centro il logo di Google, una fotocamera frontale inserita centralmente, un microfono, uno speaker e la porta USB-C nella parte inferiore del frame e il lettore di impronte digitali inserito nella superficie anteriore del display.

La cosa più interessante emersa oggi però riguarda le dimensioni: Google Pixel 7a, infatti, avrà la stessa diagonale del display del modello precedente e, udite udite, avrà pressappoco le stesse dimensioni poiché misurerà 152,4 x 72,9 x 9 millimetri, per cui sarà abbastanza compatto e maneggevole.

Chiudiamo il quadro delle informazioni emerse oggi riportandovi che sarà disponibile nella colorazione bianca e nella colorazione grigia. Questo è tutto ciò che c’è di nuovo su Google Pixel 7a, perciò restano ancora tutte valide le informazioni sulla scheda tecnica e sul lancio di cui abbiamo parlato nelle ultime settimane.