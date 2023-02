Acquistare un nuovo smartphone Android sulla fascia media è sempre una bella impresa vista la grande quantità di modelli sul mercato, ma oggi Amazon prova a darvi una mano proponendo una bella offerta per Redmi Note 11 Pro+ nella versione top, da 8-256 GB. Andiamo a scoprirla.

Gran bel prezzo per Redmi Note 11 Pro+ su Amazon

Tra le offerte Amazon di queste ore spicca senza dubbio quella che riguarda Redmi Note 11 Pro+ nella sua versione migliore, ossia quella da 8-256 GB. Lo smartphone riprende diverse caratteristiche del fratello minore e si differenzia principalmente per la batteria, che qui è da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da addirittura 120 W: grazie alla presenza di due unità da 2250 mAh ciascuna, la ricarica completa avviene in circa 15 minuti.

Redmi Note 11 Pro+ offre poi un display AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate di 120 Hz, il SoC Mediatek Dimensity 920 5G accompagnato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna (nella versione in promozione), una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP con pixel binning, ultra-grandangolare da 8 MP e telemacro da 2 MP, una fotocamera anteriore da 16 MP, connettività 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth, NFC, GPS, porta per il jack da 3,5 mm e lettore d’impronte digitali laterale, integrato nel tasto di accensione e spegnimento.

Redmi Note 11 Pro+ è stato lanciato in Italia a inizio aprile 2022 al prezzo consigliato di 499,90 euro per la versione 8-256 GB: questa stessa versione è disponibile in offerta su Amazon a 349 euro con spedizione gratuita (in un giorno se siete abbonati Prime e abitate in zone coperte dal servizio più rapido). Il prezzo più conveniente riguarda la colorazione Graphite Gray, mentre per quella Star Blue serve qualche euro in più.

