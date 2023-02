Nelle ultime ore sono trapelate in rete le specifiche tecniche chiave del Realme GT Neo5 SE, un inedito smartphone di fascia media che il brand cinese potrebbe presentare già nelle prossime settimane.

Lo smartphone si andrà ad affiancare ai Realme GT 3 e Realme GT Neo5, i due smartphone che verranno svelati su scala globale da Realme nelle fasi iniziali del Mobile World Congress 2023.

Realme GT Neo5 SE potrebbe arrivare a breve

All’inizio del mese di febbraio, il produttore cinse Realme ha presentato (in Cina) il proprio flagship killer Realme GT Neo5, un dispositivo sulla carta molto potente, grazie alla presenza dello Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, e capace di ricaricarsi istantaneamente grazie al supporto alla ricarica ultra-rapida cablata a 240 W.

Come detto, questo smartphone farà compagnia al Realme GT 3 (ancora inedito anche in Cina) tra gli smartphone che il produttore cinese presenterà al Mobile World Congress 2023 (e nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato del suo superpotere).

L’ulteriore novità emersa in giornata è rappresentata da un altro smartphone inedito che potrebbe fare il suo debutto nelle prossime settimane, allargando ulteriormente la proposta del marchio con un interessante dispositivo di fascia media: questo risponde al nome di Realme GT Neo5 SE.

Un leaker ne svela le specifiche chiave

Stando a quanto condiviso sul social network cinese Weibo dal noto leaker Digital Chat Station, veniamo a conoscenza del fatto che Realme sta lavorando ad un nuovo smartphone di fascia media, chiaramente ispirato al GT Neo5 ma che, rispetto ad esso, perderà la peculiarità del LED RGB sul posteriore e vedrà alcune specifiche riviste al ribasso.

Il Realme GT Neo5 SE dovrebbe mantenere il display AMOLED a risoluzione 1,5K con foro centrale del fratello maggiore, mantenere invariato il layout del comparto fotografico principale (pur perdendo, come detto, la fascia che ospita i LED RGB) e affidarsi ad una fotocamera principale da 64 megapixel (con sensore Omnivision OV64M).

Al posto della parte trasparente che ospita i LED, dovrebbero essere riportate le informazioni sull’obiettivo “MRTRIX PORF 1.79F/EFL 25MM”, secondo il leaker.

Sulla base di altre indiscrezioni, riportate dai colleghi di fonearena, lo smartphone dovrebbe poi essere dotato del SoC Snapdragon 7+ Gen 1 (codice modello SM7475) di Qualcomm, una piattaforma inedita che dovrebbe configurarsi come evoluzione rispetto allo Snapdragon 7 Gen 1, ancora poco diffuso sul mercato nonostante sia disponibile da alcuni mesi.

In un passaggio sul database di AnTuTu Benchmark, uno smartphone Realme dotato di questo SoC (molto probabilmente proprio il Realme GT Neo5 SE) ha totalizzato il punteggio di 1.029.731 punti, vicino o poco superiore a quello totalizzato da alcuni competitor dotati dello Snapdragon 8+ Gen 1.

È molto probabile che lo smartphone, che a questo punto potrebbe portare al debutto lo Snapdragon 7+ Gen 1, possa poi supportare una ricarica rapida cablata a 150 W (SuperVOOC), fornita di solito in accoppiata con batteria da 5000 mAh sugli smartphone di casa Realme.

Possibile scheda tecnica di Realme GT Neo5 SE

Basandoci sulla possibile somiglianza col fratello privo della dicitura SE, suggerita dai rumor, abbiamo provato a stilare la possibile scheda tecnica del Realme GT Neo5 SE.

Display: AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione 1,5K (1240 x 2772 pixel, in 20:9) Frequenza di aggiornamento a 144 Hz Luminosità di picco a 1400 nit HDR10+

da con risoluzione (1240 x 2772 pixel, in 20:9) SoC: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 644

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB

o Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB

o Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale (Omnivision OV64M) da 64 MP (f/1.79) Sensore ultra-grandangolare Sensore macro

con flash LED Fotocamera anteriore: singola

Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 5G NR (SA+NSA)/4G/3G/2G

(due Nano-SIM), (SA+NSA)/4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3 , GPS , NFC , USB Type-C 2.0

, , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 150 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: Realme UI 4.0 basata su Android 13

Stando a nuovi rumor, potrebbe avere la Dynamic Island

Nelle ultime ore, da una collaborazione tra il noto leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) e il portale SmartPrix, è trapelata l’indiscrezione secondo cui Realme sarà il primo produttore del panorama Android a portare sul mercato uno smartphone che replica la Dynamic Island, caratteristica peculiare degli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max di Apple.

Questa immagine proviene da un documento interno di Realme e mostra uno smartphone con una Dynamic Island decisamente più importante di quella implementata dal colosso di Cupertino. Nello specifico di questa foto, l’isola dinamica mostra dati sulla ricarica Super VOOC in corso.

Sebbene non vi siano conferme su quale sia lo smartphone in oggetto, non abbiamo certezza che si possa trattare effettivamente del Realme GT Neo5 SE; è più probabile, invece, che questa funzionalità venga riservata ad altri smartphone della casa, probabilmente ad un dispositivo della serie C.

Come anticipato, il Realme GT Neo5 SE potrebbe essere presentato (almeno in Cina) nelle prossime settimane e avere un prezzo di vendita inferiore ai 2000 yuan (circa 273 euro al cambio attuale). Via via che ci avvicineremo al lancio, le indiscrezioni sul suo conto diventeranno sicuramente più corpose.

Potrebbero interessarti anche: Migliori smartphone Realme: la classifica di questo mese e Recensione Realme GT Neo3 150W: ricarica incredibile e processore potente

In copertina: Realme GT Neo3