Con i suoi Fold prima e i suoi Flip poi, Samsung ha praticamente fatto scuola nel campo degli smartphone pieghevoli, raggiungendo un successo senza eguali e invogliando tanti concorrenti a darsi da fare per conquistare questo nuovo segmento di mercato e adesso è trapelata una prima indiscrezione sul conto del prossimo pieghevole a conchiglia, Samsung Galaxy Z Flip5, che testimonia la volontà di rimboccarsi le maniche per salvaguardare il primato meritatamente detenuto.

Con Samsung Galaxy Z Flip5 un upgrade atteso e necessario

Il mercato degli smartphone pieghevoli sta accogliendo un numero crescenti di player anche in Occidente e proprio pochi giorni fa abbiamo conosciuto ufficialmente in Italia il nuovissimo OPPO Find N2 Flip: uno smartphone che si piega in verticale, andando dunque a competere direttamente con Samsung Galaxy Z Flip4 e Motorola RAZR 2022, e che ha tutte le carte in regola per strappare consensi tra appassionati e addetti ai lavori (per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra prova video). A contraddistinguere il pieghevole di OPPO è principalmente il display esterno orientato in verticale anziché in orizzontale e avente una diagonale maggiore rispetto ai rivali: 3,26 pollici, contro i 2,7 pollici di Razr 2022 e gli 1,9 pollici di Z Flip4; ma questo vantaggio — complice anche la mancanza di soluzioni software pienamente convincenti — potrebbe svanire molto presto.

Sì, perché, riprendendo le prime indiscrezioni di qualche mese fa, il primo leak su Samsung Galaxy Z Flip5 ci racconta di una diagonale del cover screen che si appresta a superare non solo quella del modello attuale, ma anche quella del concorrente firmato OPPO. A parlarne su Twitter è stato il solito Ice universe: il leaker ha condiviso una foto di Find N2 Flip e detto a chiare lettere che il prossimo pieghevole a conchiglia della casa sudcoreana potrà contare su un display esterno ancora più grande.

Allo stato attuale, purtroppo, non conosciamo alcun altro dettaglio; del resto i pieghevoli di Samsung sono soliti rinnovarsi in estate, pertanto abbiamo ancora qualche mese di tempo per scoprire altre informazioni sul loro conto.

In copertina Samsung Galaxy Z Flip4