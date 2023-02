Negli ultimi tempi sempre più utenti hanno iniziato a lamentare problemi nell’utilizzo di Waze con Android Auto, la colpa non sembra per una volta da attribuire esclusivamente al servizio di Google, tanto che Waze riceve un aggiornamento nel tentativo di risolvere la questione.

Waze si aggiorna ma i problemi con Android Auto rimangono per alcuni utenti

Diversi utenti sul web hanno segnalato negli ultimi giorni diversi problemi nell’utilizzo di Waze con Android Auto, alcuni vedevano l’applicazione bloccarsi all’improvviso durante il funzionamento, altri non riuscivano ad avviarla e altri ancora non vedevano modifiche alla propria posizione, nonostante la mappa funzionasse correttamente ma restituendo indicazioni errate.

Apprendiamo da Reddit come sia disponibile un aggiornamento per l’applicazione Waze (Release Candidate) che porta il software in questione alla versione 4.92.0.1, che stando al changelog dell’update dovrebbe risolvere le problematiche appena citate; purtroppo a giudicare dai commenti nella discussione, non tutti gli utenti riescono a beneficiare degli aggiustamenti apportati, per alcuni infatti il malfunzionamento dell’app persiste nonostante abbiano installato l’aggiornamento.

Sempre dalla stessa discussione inoltre, emerge un altro problema che coinvolge la riprogettazione grafica di Android Auto Coolwalk, nonostante questa non sia ancora largamente diffusa, è comunque disponibile per alcuni utenti che però, nonostante il supporto dell’app Waze in versione beta, non riescono ancora ad usufruire del nuovo stile grafico utilizzando l’applicazione in questione. Staremo a vedere se, una volta rilasciato il supporto a Coolwalk anche per la versione stabile di Waze, la situazione migliorerà.

