Quando Google ha lanciato l’attesa riprogettazione della dashboard di Android Auto nota come “Coolwalk” in versione beta a novembre, l’app di navigazione Waze non era supportata, quindi non poteva essere visualizzata contemporaneamente con altre app.

Poche settimane dopo il rilascio della beta con Coolwalk, Android Auto ha iniziato a mostrare un messaggio per informare gli utenti che il supporto di Waze sarebbe arrivato a breve. Ora la beta dell’app di navigazione di Google supporta l’interfaccia Coolwalk di Android Auto.

Waze beta ora supporta l’interfaccia Coolwalk di Android Auto

L’ultima versione beta di Waze finalmente supporta la nuova interfaccia di Android Auto, ma al momento non è chiaro quando questo supporto arriverà nella versione stabile dell’app.

È probabile che ciò accadrà nelle prossime settimane, tuttavia non dipenderà tanto dall’app Waze ma piuttosto da Coolwalk.

Google non ha ancora rilasciato Coolwalk per la stragrande maggioranza degli utenti Android Auto, nonostante abbia annunciato il rollout dell’aggiornamento all’inizio di quest’anno. In questi giorni Android Auto si è aggiornato alla versione 8.7, ma Coolwalk è ancora assente.

Il nuovo design Coolwalk rinnova completamente l’esperienza offerta dalla piattaforma Android Auto grazie alla nuova dashboard che offre la possibilità di visualizzare contemporaneamente fino a tre app, una dock per le scorciatoie e un nuovo widget per la riproduzione dei media, rendendo l’esperienza di utilizzo più immediata e semplice per l’utilizzo in sicurezza durante la guida.

Leggi anche: Android Auto si rifà il look, ecco Coolwalk