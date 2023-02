Teufel annuncia Motiv Go Voice, uno smart speaker dal suono stereo potente con Google Assistant incorporato che permette di controllare la musica preferita e i dispositivi della smart home con la propria voce.

Con Motiv Go Voice è infatti possibile riprodurre e controllare musica, podcast e radio in

vivavoce e chiedere informazioni meteo, l’ora locale o il proprio programma giornaliero, accendere le lampadine Philips Hue o impostare la temperatura dell’ambiente tramite Google Nest.

Teufel lancia lo smart speaker Motiv Go Voice

Nonostante le dimensioni compatte, lo speaker racchiude due robusti driver full range e due membrane passive per le basse frequenze. Il telaio in alluminio garantisce stabilità e controllo delle vibrazioni e grazie alla tecnologia Dynamore il dispositivo è in grado di riprodurre un ampio panorama stereo.

La connettività WLAN e Bluetooth e la potente batteria che fornisce fino a 15 ore di autonomia rendono Motiv Go Voice la soluzione ideale in casa, fuori sul balcone, in terrazza o in giardino in ogni momento della giornata.

Il volume e la riproduzione della musica possono essere controllati tramite i pulsanti presenti nella parte superiore del dispositivo, dove vengono visualizzati lo stato della batteria e la qualità del segnale WLAN.

La configurazione dello speaker avviene tramite l’app Google Home e grazie all’integrazione di Google, lo smartphone diventa un telecomando.

Motiv Go Voice incorpora due microfoni per offrire un buon riconoscimento spaziale, con la possibilità di disattivarli in qualsiasi momento tramite cursore.

Infine il prodotto è proposto in un elegante telaio in alluminio e mette a disposizione un ingresso jack da 3,5 mm per collegare altri player.

Lo speaker Motiv Go Voice è ora disponibile nei colori Silver White e Night Black al prezzo di 299,99 euro nello shop online di Teufel e nei punti vendita autorizzati. I prodotti Teufel sono acquistabili anche su Amazon.

