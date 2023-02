OPPO annuncia oggi che parteciperà al Mobile World Congress 2023 che si terrà a Barcellona dal 27 febbraio al 2 marzo. La società coglierà l’occasione per presentare alcuni dei suoi dispositivi di punta, tra i quali lo smartphone pieghevole OPPO Find N2 Flip, oltre a nuovi prodotti per la connettività e dispositivi IoT.

L’azienda mostrerà inoltre le sue ultime innovazioni in termini di ricerca e sviluppo in ambito chip, smart-health, realtà aumentata e ricarica rapida e approfitterà dell’occasione per condividere anche i suoi progressi e gli obiettivi globali in materia di sostenibilità.

OPPO porterà tecnologia e innovazione al MWC 2023

In linea con il tema dell’evento “Inspire to Believe”, OPPO presenterà prodotti che vanno dall’entertainment alla produttività, dall’educazione al benessere personale, tra i quali troveranno spazio OPPO Find N2 Flip e la nuova generazione di occhiali AR OPPO Air Glass 2 che sarà possibile testare, inoltre verranno approfondite anche le caratteristiche uniche di Marisilicon Y e del dispositivo di monitoraggio della salute OHealth H1.