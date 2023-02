Il 26 febbraio si avvicina e con esso la presentazione ufficiale delle varianti globali della famiglia Xiaomi 13, l’azienda cinese ha infatti scelto il palcoscenico del Mobile World Congress 2023 per svelare al mondo i propri dispositivi. Negli ultimi tempi le indiscrezioni in merito sono aumentate vertiginosamente, abbiamo già visto infatti tra le altre cose alcune immagini dal vivo di Xiaomi 13, nonché un primo video unboxing della versione Lite; oggi torniamo a parlare di questi dispositivi perché ci sono nuove voci su quello che dovrebbe essere il prezzo di vendita delle versioni europee.

Ecco quanto potrebbero costare Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Lite da noi

Dei dispositivi in questione sappiamo già praticamente tutto, gli smartphone sono stati già presentati in Cina tempo fa e la maggior parte delle caratteristiche tecniche non dovrebbe cambiare più di tanto.

Stando a quanto condiviso su Twitter da Roland Quandt, che cita il sito web di un rivenditore, la versione di Xiaomi 13 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna potrebbe avere un prezzo di 999,90 euro in Europa.

Xiaomi 13 5G 8/256GB will set you back a lovely 999 Euro in Germoney. Ooof. https://t.co/XkolXmiOhI pic.twitter.com/q1nQA7gn3Y — Roland Quandt (@rquandt) February 16, 2023

Lo smartphone in questione dovrebbe vantare un display AMOLED E6 da 6,36 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento da 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz e 1900 nit come valore di luminosità di picco. Sotto il cofano troverebbe posto il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0; lo smartphone dovrebbe inoltre arrivare sul mercato già equipaggiato con l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria MIUI 14, basata su Android 13.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo dovrebbe avere una configurazione a tripla fotocamera composta da un sensore Sony IMX800 da 50 MP (con OIS), una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP con un campo visivo di 120 gradi e una teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3,2x; anteriormente invece troverebbe spazio un sensore da 32 MP. Lato batteria dovrebbe avere un modulo da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W (e caricabatterie incluso in confezione), supporto per la ricarica wireless da 50 W e ricarica inversa da 10 W.

Passando ora a Xiaomi 13 Lite, che altro non è se non un rebrand di Xiaomi CIVI 2, avevamo già avuto modo di vedere alcune indiscrezioni circa il possibile prezzo di vendita; le voci volevano la versione con 256 GB di memoria interna con un prezzo al dettaglio di 549 euro. Nelle ultime ore la stessa fonte della precedente indiscrezione, cita anche la variante equipaggiata con 128 GB di memoria interna, che dovrebbe a suo dire arrivare sul mercato con un prezzo di 499 euro.

Xiaomi 13 Lite 128GB 499 Euro. It's the actual Civi2 incl the Android Dynamic Island. pic.twitter.com/eJN6kOiqYl — Roland Quandt (@rquandt) February 16, 2023

Si tratterebbe dunque di 50 euro di differenza tra i due tagli di memoria, qualora ovviamente le informazioni si rivelassero corrette; lo smartphone come già detto è in buona sostanza Xiaomi CIVI 2, le cui caratteristiche tecniche sono le seguenti:

Display da 6,55 pollici (2400 x 1080 pixel) Full HD+ AMOLED 20:9 HDR10+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz, attenuazione PWM ad alta frequenza di 1920 Hz, luminosità fino a 1000 nit, HDR10+, Dolby Vision, protezione Corning Gorilla Glass 5

Processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4nm) con GPU Adreno 662

8 GB di RAM LPDDR4X con 128 GB / 256 GB (UFS 2.2) di memoria oppure 12 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB (UFS 2.2) di memoria

Doppia SIM (nano + nano)

MIUI 13 basata su Android 12

Fotocamera posteriore da 50 MP con sensore Sony IMX766, apertura f/1.8, flash LED, obiettivo ultra grandangolare da 20 MP 115° con apertura f/2.2, fotocamera macro da 2 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale AF da 32 MP con fotocamera principale f/2.0, fotocamera secondaria ultra grandangolare da 32 MP 100°, flash Quad LED con temperatura multicolore

Sensore di impronte digitali in-display, sensore a infrarossi

USB Type-C, altoparlanti doppi, Dolby Atmos

Dimensioni: 159,2×72,7×7,23; Peso: 171,8 g

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W

Insomma, tralasciando il classico rincaro rispetto alle varianti cinesi, anche Xiaomi sembra intenzionata ad alzare l’asticella del prezzo dei propri dispositivi, come del resto stanno facendo un po’ tutti i brand in questo periodo; bisognerà attendere la fine di febbraio e il MWC 2023 per scoprire se ne varrà la pena oppure no.

