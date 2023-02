Abbiamo già visto come, il prossimo 26 febbraio in occasione del Mobile World Congress 2023, Xiaomi svelerà al mondo le versioni globali degli smartphone della famiglia Xiaomi 13, famiglia che per l’arrivo sui mercati internazionali, si allargherà accogliendo anche Xiaomi 13 Lite 5G. Riguardo al dispositivo in questione sono già trapelate diverse voci, abbiamo infatti avuto modo di vedere alcune immagini (qui e qui), grazie alle quali abbiamo una sorta di conferma del fatto che lo smartphone altro non sia se non un rebrand di Xiaomi CIVI 2.

Ora arrivano ulteriori conferme al riguardo grazie ad un primo video unboxing trapelato in rete, che ci consente anche di dare uno sguardo alla dotazione che sarà presente in confezione; diamo un’occhiata insieme.

Ecco il primo video unboxing di Xiaomi 13 Lite 5G

Come detto in apertura, manca ormai davvero poco alla presentazione delle versioni globali degli smartphone Xiaomi 13 e, grazie alle precedenti indiscrezioni, diamo ormai per assodato che il fratellino minore della famiglia, Xiaomi 13 Lite 5G, sia una vecchia conoscenza finora riservata al mercato interno cinese.

Xiaomi 13 Lite 5G Unboxing. Confirms it will be Xiaomi Civi 2 rebrand✅ -6.55", FHD+, AMOLED, 120Hz, 10bit, 1920Hz PWM, 1k nits, Dolby Vision

-Snapdragon 7 Gen 1

-50MP Sony IMX766 + 20MP Wide-Angle + 2MP Macro

-32MP + 32MP Wide-Angle

-4500mAh, 67W

-In display FPS#Xiaomi13Lite pic.twitter.com/UYF1vbSr7w — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) February 12, 2023

Grazie al breve video che potete vedere nel tweet qui sopra, abbiamo alcune conferme riguardo alle specifiche del dispositivo (identiche a quelle di Xiaomi CIVI 2) e che dunque confermano la scheda tecnica che riportiamo di seguito:

Display da 6,55 pollici (2400 x 1080 pixel) Full HD+ AMOLED 20:9 HDR10+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz, attenuazione PWM ad alta frequenza di 1920 Hz, luminosità fino a 1000 nit, HDR10+, Dolby Vision, protezione Corning Gorilla Glass 5

Processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4nm) con GPU Adreno 662

8 GB di RAM LPDDR4X con 128 GB / 256 GB (UFS 2.2) di memoria oppure 12 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB (UFS 2.2) di memoria

Doppia SIM (nano + nano)

MIUI 13 basata su Android 12

Fotocamera posteriore da 50 MP con sensore Sony IMX766, apertura f/1.8, flash LED, obiettivo ultra grandangolare da 20 MP 115° con apertura f/2.2, fotocamera macro da 2 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale AF da 32 MP con fotocamera principale f/2.0, fotocamera secondaria ultra grandangolare da 32 MP 100°, flash Quad LED con temperatura multicolore

Sensore di impronte digitali in-display, sensore a infrarossi

USB Type-C, altoparlanti doppi, Dolby Atmos

Dimensioni: 159,2×72,7×7,23; Peso: 171,8 g

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W

Oltre a ciò, è interessante notare la dotazione presente nella confezione di vendita, dove figura qualcosa che negli ultimi tempi non è scontato trovare contestualmente all’acquisto di uno smarthpone: il caricabatterie. Stando al video trapelato infatti, Xiaomi 13 Lite 5G sarà venduto con un caricabatterie da 67 W in confezione, dotazione che farà sicuramente felici gli utenti intenzionati ad acquistare il dispositivo in questione che, secondo le ultime voci, dovrebbe avere un prezzi di vendita di circa 549 euro.

Ad ogni modo manca poco ormai per il 26 febbraio, data in cui sapremo tutto di Xiaomi 13 Lite 5G, prezzo compreso.

