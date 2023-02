Sappiamo già per certo ormai che in occasione del Mobile World Congress 2023 Xiaomi presenterà ufficialmente le versioni global della famiglia Xiaomi 13, mano a mano che il 26 febbraio si avvicina aumentano le indiscrezioni in merito anche se, considerando che gli smartphone in questione sono già stati presentati in Cina, le sorprese non dovrebbero essere molte.

Negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di vedere svariate immagini stampa trapelate, raffiguranti i tre dispositivi della famiglia, nonché un primo video unboxing di Xiaomi 13 Lite grazie al quale abbiamo avuto qualche conferma e scoperto la dotazione della confezione. Oggi invece, grazie al leaker SnoopyTech, possiamo ammirare la versione global di Xiaomi 13 in alcune immagini dal vivo, mentre grazie ad un’altra fuga di notizie diamo uno sguardo ad un render del futuro Xiaomi 13 Ultra.

Ecco le prime immagini dal vivo di Xiaomi 13 in versione globale

Le immagini che potete vedere nella galleria poco sotto sono state condivise su Twitter da SnoopyTech e ci permettono di dare un primo sguardo alla confezione di vendita di Xiaomi 13 global, grazie ad esse abbiamo anche alcune conferme sul design dello smartphone, qualora ve ne fosse ancora bisogno.

Previous Next Fullscreen

Come potete notare il dispositivo si presenta nella variante di colore bianca, considerando che non ci sono nuove informazioni riguardo le specifiche tecniche possiamo considerare quelle finora conosciute; lo smartphone dovrebbe avere un display AMOLED E6 da 6,36 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento da 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz e 1900 nit come valore di luminosità di picco.

A muovere il tutto ci sarebbe il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, coadiuvato da un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0, il dispositivo inoltre dovrebbe arrivare sul mercato già equipaggiato con la MIUI 14 basata su Android 13.

Per quel che concerne il comparto fotografico, questo dovrebbe avere una configurazione a tripla fotocamera composta da un sensore Sony IMX800 da 50 MP (con OIS), una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP con un campo visivo di 120 gradi e una teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3,2x; anteriormente invece troverebbe spazio un sensore da 32 MP. Infine ad alimentare il tutto dovrebbe esserci una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W (e caricabatterie incluso in confezione), supporto per la ricarica wireless da 50 W e ricarica inversa da 10 W.

Diamo un’occhiata ad un render della variante Ultra

Abbiamo già avuto modo di vedere diverse indiscrezioni nel corso del tempo su Xiaomi 13 Ultra, dalle informazioni sulle fotocamere alle presunte tempistiche di presentazione; oggi grazie ad un render condiviso su Twitter da Abhishek Yadav, possiamo farci un’idea più precisa del design dello smartphone.

Dall’immagine qui sotto possiamo notare alcune somiglianze con Xiaomi 12S Ultra, il dispositivo presenta un’enorme modulo fotocamera di forma circolare che ospita i quattro sensori con cui dovrebbe essere equipaggiato lo smartphone; al centro possiamo inoltre notare il marchio Leica. L’intero comparto sembra sporgere molto dal retro del dispositivo, questo potrebbe essere dovuto all’implementazione (non ancora confermata dall’azienda) di un sensore Sony IMX989 da 1 pollice.

Nella parte inferiore del modulo fotocamera possiamo notare anche la presenza di un doppio flash LED, mentre la parte inferiore del dispositivo sembra essere curva, così come dovrebbe presumibilmente essere anche il display anteriore, anche se al momento non ci sono dettagli in merito e dal render non traspare nulla. Per il momento non ci sono altre informazioni riguardo Xiaomi 13 Ultra, sappiamo che dovrebbe essere lanciato quest’anno ma non ci sono tempistiche precise; non mancheremo di tenervi informati con tutte le future novità.

Potrebbe interessarti anche: Xiaomi potrebbe presentare un nuovo tablet con gli Xiaomi 13 a MWC 2023