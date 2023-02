Prende in via oggi una nuova iniziativa promozionale di Unieuro, nota catena di elettronica di consumo che fino al 19 febbraio offre sconti a partire dal 18% su tantissimi prodotti tech dal prezzo superiore ai 299 euro. Tra le centinaia di promozioni ne troviamo numerose legate agli smartphone Android, sempre protagonisti in queste occasioni, e non mancano le opportunità di risparmio per chi sta cercando un nuovo dispositivo.

Che stiate cercando uno smartphone di fascia medio bassa o che il vostro budget sia più consistente e vi permetta di acquistare un dispositivo più costoso, con gli Unieuro Specials troverete di sicuro quello che fa al caso vostro. Gli scontri partono dal 18% ma ci sono anche numerose occasioni per un risparmio maggiore che in alcuni casi può superare il 50%.

Abbiamo dunque selezionato le occasioni più interessanti, ricordando che dall’iniziativa promozionale sono esclusi i prodotti presenti nell’attuale volantino Unieuro, le console, i climatizzatori, i prodotti Apple, Aeg, Miele, Liebherr, Dyson e iRobot e quelli della linea vintage Smeg.

Gli smartphone di Unieuro Specials

Questa era solo una selezione delle migliori offerte, ricordiamo che sono in promozione anche gli smartphone della nuovissima serie Samsung Galaxy S23, come vi abbiamo segnalato nel nostro articolo. Per tutti i dispositivi in offerta potete visitare la pagina degli Unieuro Specials