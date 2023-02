La promozione lancio sui Samsung Galaxy S23 è terminata con la giornata del 16 febbraio tuttavia a metterci una pezza ci pensa Unieuro che propone due dei tre nuovi smartphone Samsung a dei prezzi super interessanti, portandoli di fatto ai livelli (se non meno) dei prezzi di lancio della gamma precedente. Le offerte della nota catena sono disponibili per tutte le colorazioni e per due modelli: Samsung Galaxy S23+ e Samsung Galaxy S23 Ultra, vediamo i dettagli.

Unieuro sconta al minimo i nuovi Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra

Partiamo da Samsung Galaxy S23 Ultra, il fiore all’occhiello della casa coreana. Si tratta del miglior smartphone Android in commercio in assoluto per completezza hardware e software grazie al processore, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, all’ottimo display da 6,8” Dynamic Amoled 2X a 120 Hz, all’S-Pen integrata, la modalità desktop e al supporto per 4 aggiornamenti di Android e 5 anni di patch di sicurezza. In breve racchiude in sé tutto il meglio della tecnologia al momento disponibile sul mercato smartphone. Unieuro lo propone in offerta a 1212,18 euro invece di 1479 euro nella versione da 8/256GB (tutte le colorazioni) e 1359,71 euro invece di 1659 euro nella versione 12/512 GB (tutte le colorazioni).

Samsung Galaxy S23+ invece rappresenta il top di gamma meno costoso dove, lato hardware abbiamo pressoché le stesse specifiche come ad esempio il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, coniugato a dimensioni leggermente più piccole e adatte a chi vuole utilizzare lo smartphone con comodità senza però rinunciare alla multimedialità. Il display infatti è da 6,6” con risoluzione FHD+ e 120 Hz di refresh rate. Questo significa anche batteria più piccola, 4700 mAh, ma che comunque permette un utilizzo prolungato dello smartphone, capace di portare tranquillamente a sera. Unieuro lo propone in offerta a 1007,28 euro invece di 1229 euro nella versione da 256 GB e 1105,63 euro invece di 1349 euro nella versione da 512 GB (tutte le colorazioni).

L’unico a non essere in offerta, purtroppo, è Samsung Galaxy S23 base che viene proposto al prezzo di listino di partenza di 979 euro. Trovate tutte le offerte NO IVA Unieuro di questi giorni alla pagina dedicata.